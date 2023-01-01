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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
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Testament

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Гитарист TESTAMENT пропустит гастроли в Европе



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Гитарист TESTAMENT Alex Skolnick опубликовал следующее сообщение:

«Дорогие друзья, несколько дней назад я поздно вечером отправил в группу письмо о "чрезвычайном семейном положении". Было три часа ночи. Я был у постели моей матери в больнице, на крошечном стуле, всё ещё в сценической одежде, с зажатым в углу гитарным чехлом (я приехал прямо с концерта в центре города). К счастью, ситуация несколько улучшилась, и моя мама уже выписана из отделения реанимации, находится в более комфортной обстановке в больнице, и её выпишут в (надеюсь) не слишком отдалённом будущем. Хорошо, что я оказался дома во время такой бурной недели.

В то же время стало очевидным, как много неотложных дел требуют практического внимания с вашей стороны в свете всего этого. Всё это говорит о том, что, к сожалению, нет никакой возможности избежать влияния на предстоящее европейское турне TESTAMENT.

По крайней мере, существует соответствующий порядок действий в таких ситуациях. На данный момент TESTAMENT провели несметное количество туров с группами, в которых одного или нескольких участников группы приходилось подменять, чаще всего по семейным обстоятельствам (которые с течением жизни становятся всё более частыми для всех). И если оценить эту ситуацию, мне кажется наиболее разумным — при условии, что всё будет продолжаться в нынешнем позитивном направлении — пропустить часть нынешнего тура и воссоединиться примерно в середине. Хотя я ненавижу пропускать/отменять концерты (и никогда этого не делал, насколько я помню), семья превыше всего, как говорится.

Пожалуйста, знайте, что вся группа TESTAMENT, команда и менеджмент были выше всяких похвал в плане понимания, сочувствия и предоставления мне всего необходимого времени. Не было никакого давления, и я полностью согласен с таким планом. Со своей стороны я очень благодарен.

Я также благодарен тому, кто заменил меня на эти даты, Phil'у Demmel'y (ex-MACHINE HEAD). Если группы — это семья, то он — наш "кузен Phil". Мы выступали на одной сцене на NAMM и с METAL ALLEGIANCE, и он и Chuck [Billy, вокалист TESTAMENT] знакомы ещё с молодости. В последние годы Phil стал похож на Winston'a Wolf'a (из "Криминального чтива"), парня, которому вы звоните в случае необходимости, будь то SLAYER, LAMB OF GOD (для гитары или баса), OVERKILL и даже вокал в JOURNEY — ладно, это неправда (но есть забавный мем на этот счёт). Eric Peterson также будет играть некоторые мои партии. Поиграв с обоими, я в курсе, что эти парни будут звучать фантастически вместе, как трэш-MAIDEN. Будет ли это звучать как я? Нет, и не должно.

Одной из моих самых больших почестей было стать заменой (одной из четырёх) покойного великого Аллана Холдсуорта в его собственной группе вскоре после его смерти, на концерте, на котором он должен был играть. Все мы согласились: не нужно пытаться быть им (никто не сможет!), нужно просто быть собой. И именно так всё и будет. Думайте об этих шоу как об уникальных, единственных в своём роде, ради которых стоит приехать. Я с нетерпением жду возможности посмотреть клипы в Интернете.

Наслаждайтесь этой временной версией группы (которая будет великолепна) и не волнуйтесь — скоро вам снова придётся терпеть меня.

Спасибо за понимание и до скорой встречи!»






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