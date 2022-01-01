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Будет ли LOMBARDO сочинять с TESTAMENT?



Chuck Billy в рамках недавнего интервью обсудил возможность участия Dave'a Lombardo в создании нового материала:



«Всё зависит от Eric'a [Peterson, гитарист TESTAMENT]; он — отправная точка того, что мы делаем. Так что когда мы с ним разговаривали, он говорил: "Чувак, у меня много риффов". Он готов написать ещё один альбом, и это хорошо. И я надеюсь, что привлечение к работе Dave'а сможет его немного подтолкнуть... Потому что я считаю, что Dave, когда мы записывали альбом "The Gathering"... Eric всегда был тем, кто программировал барабаны на драм-машине и как следует прорабатывал песни, а затем представлял их барабанщикам, но тогда он сказал Dave'y: "Чувак, просто играй". И тот уселся за установку, они начали джемовать и творить. В этом было нечто особенное, Eric сконцентрировался на гитарной работе вместо того, чтобы беспокоиться об ударных. И я надеюсь, что он и Dave смогут вновь возродить подобное волшебство, просто джемовать и узнать, что может из этого получиться.



Когда мы только обсуждали возвращение, тур и бла-бла-бла, [мы поднимали вопрос]: "Как насчёт того, чтобы записать ещё одну пластинку?" И первое, что он ответил, было: "Чувак, ты можешь представить себе ещё одну пластинку, которую мы написали вместе?" И я такой: "Да". [Смеётся] "Так давайте сделаем это!"



Я думаю, что он не против записать студийный альбом с TESTAMENT. Я не собираюсь рассчитывать на то, что Dave останется только в TESTAMENT, но нам придётся как-то лавировать вокруг того, что будет происходить. Но опять же, это только начало отношений. Мы можем быть достаточно заняты, а он может быть рад, что работает с нами, и всё получится. Так что мы просто живём одним днём, одним туром за другим. Мы знаем, что он будет с нами в следующих трех турах — мы это знаем точно — так что посмотрим, что будет после этих выступлений».













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