Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 21
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа» 9
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 9
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
*Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном 8
*PHILIP ANSELMO ощущает себя ROB'ом HALFORD'ом 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 21
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
[= ||| все новости группы



*

Testament

*



22 мар 2022 : 		 Будет ли LOMBARDO сочинять с TESTAMENT?

3 мар 2022 : 		 DAVE LOMBARDO: «Сейчас самое то вернуться в TESTAMENT»

2 мар 2022 : 		 TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO

21 янв 2022 : 		 TESTAMENT расстались с ударником

6 дек 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT намекнул, что группа работает над новым материалом

29 ноя 2021 : 		 TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL сыграли в Окленде

14 окт 2021 : 		 Вокалисты TESTAMENT и EXODUS о переносе тура

12 окт 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT работает над сольным альбомом

8 сен 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT — об озвучивании мультфильма

27 авг 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, почему они не ездили с METALLICA

23 авг 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Нет вакцины — идите в маске на наши концерты»

3 июл 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Как-то Mustaine пытался запретить нам использовать оборудование на разогреве JUDAS PRIEST»

23 июн 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Задроты-гитаристы не по мне»

22 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

14 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — за ковид-паспорта

12 мар 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT планирует работу над новой музыкой

11 мар 2021 : 		 TESTAMENT могут что-то записать

9 мар 2021 : 		 Музыканты TESTAMENT и ANTHRAX исполняют STEVIE NICKS

29 дек 2020 : 		 ALEX SKOLNICK — о временах вне TESTAMENT

22 дек 2020 : 		 Готовим с гитаристом TESTAMENT

11 дек 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, что хорошего случилось с группой

30 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT стал «любимым рэпером»

2 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в шею

29 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT — о тёмных временах в группе

26 авг 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT скучает

4 авг 2020 : 		 TESTAMENT «готовят что-то интересное»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Будет ли LOMBARDO сочинять с TESTAMENT?



zoom
Chuck Billy в рамках недавнего интервью обсудил возможность участия Dave'a Lombardo в создании нового материала:

«Всё зависит от Eric'a [Peterson, гитарист TESTAMENT]; он — отправная точка того, что мы делаем. Так что когда мы с ним разговаривали, он говорил: "Чувак, у меня много риффов". Он готов написать ещё один альбом, и это хорошо. И я надеюсь, что привлечение к работе Dave'а сможет его немного подтолкнуть... Потому что я считаю, что Dave, когда мы записывали альбом "The Gathering"... Eric всегда был тем, кто программировал барабаны на драм-машине и как следует прорабатывал песни, а затем представлял их барабанщикам, но тогда он сказал Dave'y: "Чувак, просто играй". И тот уселся за установку, они начали джемовать и творить. В этом было нечто особенное, Eric сконцентрировался на гитарной работе вместо того, чтобы беспокоиться об ударных. И я надеюсь, что он и Dave смогут вновь возродить подобное волшебство, просто джемовать и узнать, что может из этого получиться.

Когда мы только обсуждали возвращение, тур и бла-бла-бла, [мы поднимали вопрос]: "Как насчёт того, чтобы записать ещё одну пластинку?" И первое, что он ответил, было: "Чувак, ты можешь представить себе ещё одну пластинку, которую мы написали вместе?" И я такой: "Да". [Смеётся] "Так давайте сделаем это!"

Я думаю, что он не против записать студийный альбом с TESTAMENT. Я не собираюсь рассчитывать на то, что Dave останется только в TESTAMENT, но нам придётся как-то лавировать вокруг того, что будет происходить. Но опять же, это только начало отношений. Мы можем быть достаточно заняты, а он может быть рад, что работает с нами, и всё получится. Так что мы просто живём одним днём, одним туром за другим. Мы знаем, что он будет с нами в следующих трех турах — мы это знаем точно — так что посмотрим, что будет после этих выступлений».

CHUCK BILLY Says DAVE LOMBARDO Has Expressed Interest In Playing On Next TESTAMENT Studio Album





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 88

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом