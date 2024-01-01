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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 25
*Возвращение THE KOVENANT 23
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 23
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 22
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Testament

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Вокалист TESTAMENT сообщил, что новый альбом будет записан до лета



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В новом интервью радиостанции 97 Underground вокалист TESTAMENT Chuck Billy рассказал о планах группы по записи и гастролям на ближайшие месяцы, включая посещение европейского континента летом:

«Это норма. Обычно мы ездим в Европу каждое лето. Так что сейчас мы в некотором роде ограничены во времени, потому что работаем над новой пластинкой. Мы сочиняем её прямо сейчас. И мы должны закончить работу над альбомом и записать его до того, как уедем в тур в июле. Такова наша цель. Так что сейчас мы усердно работаем над этим. До июля осталось всего несколько концертов — два специальных шоу в Коннектикуте и Западной Вирджинии — одно в Foxwoods, другое в Hollywood Casino. И на этих концертах мы будем исполнять первые два альбома TESTAMENT "The Legacy" и "The New Order" целиком, потому что в марте мы переиздадим их на Nuclear Blast Records. Поэтому мы хотим взять отпуск, отдохнуть от сочинения альбома — отпраздновать годовщину этих записей вместе, а затем сразу же вернуться в студию и закончить запись. Так что мы с нетерпением ждём этого момента. Выходить на сцену и играть вживую — это наша работа. Мы любим это занятие. С нетерпением ждём возможности сделать перерыв и заняться подобными весёлыми вещами».






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