Профессиональное видео с выступления TESTAMENT



Профессиональное видео с выступления TESTAMENT, которое состоялось в рамках Hellfest 2019, доступно для просмотра ниже:



"Brotherhood Of The Snake"

"The Pale King"

"More Than Meets The Eye"

"Practice What You Preach"

"The New Order"

"Electric Crown"

"Into The Pit"

"Over The Wall"

"Disciples Of The Watch"

"The Formation Of Damnation"







