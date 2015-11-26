Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 45
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 37
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 24
*Новое видео KK'S PRIEST 24
*Видео с текстом от HELLOWEEN 17
[= ||| все новости группы



*

Testament

*



22 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

14 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — за ковид-паспорта

12 мар 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT планирует работу над новой музыкой

11 мар 2021 : 		 TESTAMENT могут что-то записать

9 мар 2021 : 		 Музыканты TESTAMENT и ANTHRAX исполняют STEVIE NICKS

29 дек 2020 : 		 ALEX SKOLNICK — о временах вне TESTAMENT

22 дек 2020 : 		 Готовим с гитаристом TESTAMENT

11 дек 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, что хорошего случилось с группой

30 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT стал «любимым рэпером»

2 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в шею

29 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT — о тёмных временах в группе

26 авг 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT скучает

4 авг 2020 : 		 TESTAMENT «готовят что-то интересное»

7 июл 2020 : 		 Обучающее видео от TESTAMENT

6 июл 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT будет готов играть на концертах снова, когда появится вакцина

29 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT критикует тех, кто приплетает политику к ношению масок

1 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Увидев фото KISS, я понял: хочу!»

29 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о том, почему между альбомами прошло четыре года

25 май 2020 : 		 TESTAMENT думают о виртуальном концерте

18 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Я не верю в шоу голограмм»

17 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Carroll должен был сказать, что у него COVID-19! Редиска!»

12 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мир оказался не готов к пандемии»

8 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о мире после пандемии

26 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Заменить SLAYER? Это вряд ли»

23 апр 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

21 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мы не были готовы к COVID-19»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления TESTAMENT



*
zoom
*
* *
Профессиональное видео с выступления TESTAMENT, которое состоялось в рамках Hellfest 2019, доступно для просмотра ниже:

"Brotherhood Of The Snake"
"The Pale King"
"More Than Meets The Eye"
"Practice What You Preach"
"The New Order"
"Electric Crown"
"Into The Pit"
"Over The Wall"
"Disciples Of The Watch"
"The Formation Of Damnation" 

TESTAMENT - Complete Pro-Shot Performance From Hellfest 2019



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 172

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом