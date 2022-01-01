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Вокалист EXODUS присоединился на сцене к TESTAMENT



Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza присоединился на сцене к TESTAMENT для исполнения композиции "Over The Wall" в рамках выступления второго мая в House Of Blues, Boston, Massachusetts.







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