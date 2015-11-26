сегодня



Вокалист TESTAMENT — о том, что хорошего случилось с группой



В недавнем интервью бразильской Heavy Culture вокалист TESTAMENT Chuck Billy ответил на вопрос, о чём он больше всего сожалеет в прошлом:



«Я не знаю, много ли есть чего-то такого. Сейчас я вспоминаю, [и] что касается бизнеса, может быть, мы не уделяли достаточно внимания лейблам, менеджменту, юристам — всему этому.



Когда мы подписали [наш первый] контракт на запись, мы думали, что это "секс, наркотики и рок-н-ролл — поехали в тур". И мы не думали об остальном. Я считаю, что нам очень повезло, что такой парень, как Jonny Z [исполнительный продюсер дебютного альбома METALLICA "Kill 'Em All" и основатель Megaforce Records] подписал контракт с группой, и я продолжаю дружить с ним, потому что Jonny на самом деле заставил нас сделать кое-что, когда группа распалась и наша сделка с Atlantic окончилась. Он заставил нас основать звукозаписывающую компанию — маня и Eric'а — так что с тех пор мы каждый раз лицензировали нашу музыку TESTAMENT. И это всегда было лучшим, что когда-либо случалось с этой группой в этом бизнесе. Может быть, мы упустили прошлое, но мы всё ещё здесь, в бизнесе, чтобы заниматься делами в будущем.



Ты должен следить за своим бизнесом, всегда стараться сохранить право на выпуск альбомов, сохранить права на свою музыку. У нас была пара ситуаций, когда мы подписывали сделки на запись, — даже с альбомом "The Gathering", который был очень хорошей записью, лейбл, с которым мы подписывали контракт, обанкротился. Так что если бы мы не владели этими мастерами, эта запись исчезла бы — никто бы её больше не увидел. Так что, к счастью, у нас есть этот мастер, и мы можем отнести его в Nuclear Blast и всем остальным, и продолжать выпускать его».













+1 -1



просмотров: 503

