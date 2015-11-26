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Testament

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2 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в шею

29 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT — о тёмных временах в группе

26 авг 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT скучает

4 авг 2020 : 		 TESTAMENT «готовят что-то интересное»

7 июл 2020 : 		 Обучающее видео от TESTAMENT

6 июл 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT будет готов играть на концертах снова, когда появится вакцина

29 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT критикует тех, кто приплетает политику к ношению масок

1 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Увидев фото KISS, я понял: хочу!»

29 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о том, почему между альбомами прошло четыре года

25 май 2020 : 		 TESTAMENT думают о виртуальном концерте

18 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Я не верю в шоу голограмм»

17 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Carroll должен был сказать, что у него COVID-19! Редиска!»

12 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мир оказался не готов к пандемии»

8 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о мире после пандемии

26 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Заменить SLAYER? Это вряд ли»

23 апр 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

21 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мы не были готовы к COVID-19»

16 апр 2020 : 		 CHUCK BILLY: «На "The Gathering" TESTAMENT нашли себя»

8 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «COVID-19 сильно поменяет туровую деятельность»

3 апр 2020 : 		 Новое видео TESTAMENT

3 апр 2020 : 		 У басиста TESTAMENT коронавирус

31 мар 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

28 мар 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о своем диагнозе

26 мар 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Люди больше не качают альбомами»
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Вокалист TESTAMENT — о том, что хорошего случилось с группой



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В недавнем интервью бразильской Heavy Culture вокалист TESTAMENT Chuck Billy ответил на вопрос, о чём он больше всего сожалеет в прошлом:

«Я не знаю, много ли есть чего-то такого. Сейчас я вспоминаю, [и] что касается бизнеса, может быть, мы не уделяли достаточно внимания лейблам, менеджменту, юристам — всему этому.

Когда мы подписали [наш первый] контракт на запись, мы думали, что это "секс, наркотики и рок-н-ролл — поехали в тур". И мы не думали об остальном. Я считаю, что нам очень повезло, что такой парень, как Jonny Z [исполнительный продюсер дебютного альбома METALLICA "Kill 'Em All" и основатель Megaforce Records] подписал контракт с группой, и я продолжаю дружить с ним, потому что Jonny на самом деле заставил нас сделать кое-что, когда группа распалась и наша сделка с Atlantic окончилась. Он заставил нас основать звукозаписывающую компанию — маня и Eric'а — так что с тех пор мы каждый раз лицензировали нашу музыку TESTAMENT. И это всегда было лучшим, что когда-либо случалось с этой группой в этом бизнесе. Может быть, мы упустили прошлое, но мы всё ещё здесь, в бизнесе, чтобы заниматься делами в будущем.

Ты должен следить за своим бизнесом, всегда стараться сохранить право на выпуск альбомов, сохранить права на свою музыку. У нас была пара ситуаций, когда мы подписывали сделки на запись, — даже с альбомом "The Gathering", который был очень хорошей записью, лейбл, с которым мы подписывали контракт, обанкротился. Так что если бы мы не владели этими мастерами, эта запись исчезла бы — никто бы её больше не увидел. Так что, к счастью, у нас есть этот мастер, и мы можем отнести его в Nuclear Blast и всем остальным, и продолжать выпускать его».

CHUCK BILLY Reveals





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