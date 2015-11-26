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Вокалист TESTAMENT скучает



В рамках недавней беседы c "That Jamieson Show" вокалист TESTAMENT Chuck Billy ответил на вопрос о том, будет ли группа принимать участие в виртуальных концертах:



«Наша проблема в том, что Alex — в Нью-Йорке, Gene — на юге, так что собраться нам сложно. Мы хотели бы что-то сделать вместе, что-то вроде того, что сделала METALLICA, — собраться и поджемовать. Думаю, это было бы для нас самих очень полезно — собраться и вновь поиграть, но не только это, но и встретиться вживую, а не по Zoom'y и т. п. Так что планы есть.



Когда наша пластинка только вышла, мы недавно закончили тур по Европе, и у нас были планы на Америку и остальные страны, а всё закрылось. И в какой-то момент встал вопрос о том, выпускать ли пластинку, но в мире столько всего происходит, и мы подумали, что людям нужно что-то прямо сейчас, что-то позитивное, поэтому мы решили всё-таки выпустить альбом. И, конечно же, у нас были планы, которые отменились, а ведь у нас было полтора года расписано, и сейчас всё это переносят, пока на год. Так что агенты продолжают планировать турне. И я слышал, что NAMM 2021 отменён, так что представляю, что до начала следующего года концертов не будет, я честно не знаю. Но мы всё равно планируем и работаем в этом направлении. И мне их реально не хватает, мне не терпится вновь выйти на сцену».













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