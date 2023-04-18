17 апр 2023



TESTAMENT нашли нового барабанщика



ERIC PETERSON опубликовал следующее сообщение:



«Что я могу сказать? Иногда все происходит не просто так, я о том, что когда кажется, что все идет хорошо, БАМ! Нет! Но потом что-то появляется... Так случилось с @chrisdovas.



В последнем североамериканском турне Chris заменил Dave'а из-за того, что у Dave'а было слишком много запланированных выступлений, но оказалось, что это было завуалированное благословение. Chris оказался невероятно потрясающим, очень добрым и великолепным барабанщиком.



Мы очень рады, что наши поклонники смогут оценить его способности, которые превосходят все ожидания, поскольку скоро начнутся наши туры по Южной Америке и Европе, а также в этой ситуации в последнюю минуту мы подключились к созданию убийственной серии, работа над новыми идеями за последнюю неделю стала более чем многообещающей, я в восторге, скажу, что это будет KILLER peeps!



В любом случае, будьте уверены, Chris, так сказать, расширит границы и сделает TESTAMENT тяжелее и мощнее, чем прежде! Подробности на горизонте!!!!! W00t!



Я должен добавить, что было очень приятно и здорово, что Dave вернулся к нам, пусть и ненадолго»





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