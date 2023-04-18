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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 73
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 41
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Testament

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|||| 17 апр 2023

TESTAMENT нашли нового барабанщика



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ERIC PETERSON опубликовал следующее сообщение:

«Что я могу сказать? Иногда все происходит не просто так, я о том, что когда кажется, что все идет хорошо, БАМ! Нет! Но потом что-то появляется... Так случилось с @chrisdovas.

В последнем североамериканском турне Chris заменил Dave'а из-за того, что у Dave'а было слишком много запланированных выступлений, но оказалось, что это было завуалированное благословение. Chris оказался невероятно потрясающим, очень добрым и великолепным барабанщиком.

Мы очень рады, что наши поклонники смогут оценить его способности, которые превосходят все ожидания, поскольку скоро начнутся наши туры по Южной Америке и Европе, а также в этой ситуации в последнюю минуту мы подключились к созданию убийственной серии, работа над новыми идеями за последнюю неделю стала более чем многообещающей, я в восторге, скажу, что это будет KILLER peeps!

В любом случае, будьте уверены, Chris, так сказать, расширит границы и сделает TESTAMENT тяжелее и мощнее, чем прежде! Подробности на горизонте!!!!! W00t!

Я должен добавить, что было очень приятно и здорово, что Dave вернулся к нам, пусть и ненадолго»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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18 апр 2023
Mister
Когда про Дейва говорили, представлялось, что это долгоиграющий проект у них будет, а оно вон как вышло

просмотров: 596

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