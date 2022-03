сегодня



Вокалист TESTAMENT — о сольном альбоме: «Я хочу, чтобы мне бросили вызов»



Вокалист TESTAMENT Chuck Billy рассказал в подкасте "Let There Be Talk" с рок-н-ролльным комиком Дином Делреем о своём первом в истории сольном альбоме:



«Я начал говорить об этом и набирать гитаристов, чтобы они сочиняли для меня песни, чтобы записать альбом. И первое, что я им сказал: я не хочу, чтобы это был альбом TESTAMENT, я не хочу, чтобы он был тяжёлым и трэшевым. Я хочу сделать что-то, что будет напоминать старые виниловые пластинки, когда ты делаешь это с одного дубля, с мощным, чистым, сухим рок-звуком, когда ты можешь услышать каждый инструмент, где нет семплированных ударных и всего остального, когда всё это необработанное. Я хочу сделать это. Я хочу включить альбом и чтобы он звучал как старая пластинка UFO,THIN LIZZY или что-то в этом духе.



По-моему, на данный момент есть порядка шести гитаристов, с которыми я общался, которые должны были помочь мне сочинять, — от Gary Holt'а [EXODUS, SLAYER] до Mark'a Morton'a из LAMB OF GOD. Я даже пообщался с Joe Bonamassa. С самыми разными парнями. И это всегда звучало примерно так: "Просто напиши что-то, что не похоже на мой обычный репертуар". Я хочу, чтобы мне бросили вызов. Я хочу, чтобы это был рок. Я хочу, чтобы у альбома было настроение старых пластинок».



















