сегодня



Вокалист TESTAMENT — о сольном альбоме



Chuck Billy в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как продвигаются дела с его сольным альбомом:



«На самом деле я переговорил с более чем дюжиной гитаристов, у которых есть песни именно для меня, которые они пишут и создают. Но TESTAMENT стоит на первом месте. Как только у меня появится время, это не будет для меня большим приоритетом; просто я хотел бы этим заняться. Потому что 35 с лишним лет я писал музыку только с Eric'ом [Peterson'ом, гитаристом TESTAMENT], и я хочу сочинить что-то и сделать что-то, что не является TESTAMENT, что будет совершенно отличаться. Я хочу, чтобы это звучало в стиле старой школы, с сухими барабанами, без семплов, без триггеров, как на старых пластинках, которые были у нас в молодости. Я просто хочу, чтобы всё было сырым и настоящим, в стиле "один дубль". Так что это уже в планах. И я медленно работаю над этим. Всё будет, но позже».







+3 -0



просмотров: 328

