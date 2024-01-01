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*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 23
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 18
*NILE готовы к сведению 17
*AMORPHIS начнут запись в конце года 16
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Testament

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20 фев 2024 : 		 TESTAMENT отыграли специальный сет 'The Legacy' + 'The New Order'

1 фев 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT сообщил, что новый альбом будет записан до лета

19 янв 2024 : 		 Работа над новым альбомом TESTAMENT кипит!

17 ноя 2023 : 		 TESTAMENT обещают что-то новое

24 авг 2023 : 		 Нервничает ли новый барабанщик TESTAMENT?

1 авг 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Ой как все стало дорого»

24 июл 2023 : 		 Участники TESTAMENT джемуют

18 июл 2023 : 		 Барабанщик TESTAMENT: «Планирую подзадержаться»

17 июл 2023 : 		 Как CHRIS DOVAS попал в TESTAMENT

28 июн 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Мы близки к середине»

23 июн 2023 : 		 Весь TESTAMENT на NUCLEAR BLAST

20 июн 2023 : 		 У TESTAMENT есть 5-6 песен

19 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления TESTAMENT

13 июн 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

4 июн 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

29 май 2023 : 		 PHIL DEMMEL отыграл первое шоу с TESTAMENT

28 май 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT в формате квартета

25 май 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT пропустит гастроли в Европе

8 май 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Какой еще Lombardo? Это Chris!»

25 апр 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Хотим записать альбом до конца года»

17 апр 2023 : 		 TESTAMENT нашли нового барабанщика

16 апр 2023 : 		 DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT

14 апр 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «С Dave'ом здорово!»

13 апр 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В плане стриминга нам есть куда расти»

19 окт 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT — о сольном альбоме

5 окт 2022 : 		 TESTAMENT готовят балладу
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|||| 20 фев 2024

TESTAMENT отыграли специальный сет 'The Legacy' + 'The New Order'



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TESTAMENT отыграли специальный сет 'The Legacy' + 'The New Order' — видео с выступления, состоявшегося 18 февраля в Foxwoods Resort Casino, Mashantucket, Connecticut, доступно для просмотра ниже:

The New Order

01. Eerie Inhabitants
02. The New Order
03. Trial By Fire
04. Into The Pit
05. Disciples Of The Watch
06. The Preacher
07. A Day Of Reckoning

The Legacy

08. Over The Wall
09. The Haunting
10. Burnt Offerings
11. Raging Waters
12. C.O.T.L.O.D.
13. First Strike Is Deadly
14. Do Or Die
15. Alone In The Dark
16. Apocalyptic City






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