20 фев 2024



TESTAMENT отыграли специальный сет 'The Legacy' + 'The New Order'



TESTAMENT отыграли специальный сет 'The Legacy' + 'The New Order' — видео с выступления, состоявшегося 18 февраля в Foxwoods Resort Casino, Mashantucket, Connecticut, доступно для просмотра ниже:



The New Order



01. Eerie Inhabitants

02. The New Order

03. Trial By Fire

04. Into The Pit

05. Disciples Of The Watch

06. The Preacher

07. A Day Of Reckoning



The Legacy



08. Over The Wall

09. The Haunting

10. Burnt Offerings

11. Raging Waters

12. C.O.T.L.O.D.

13. First Strike Is Deadly

14. Do Or Die

15. Alone In The Dark

16. Apocalyptic City











+1 -0



просмотров: 214