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*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 40
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Testament

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|||| 16 апр 2023

DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT



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Dave Lombardo сказал, что он не будет участвовать в оставшихся концертах TESTAMENT в 2023 году и не даёт гарантий, что вернётся в группу.

Lombardo, который был приглашённым барабанщиком на студийном альбоме TESTAMENT 1999 года "The Gathering", официально присоединился к группе в прошлом году. В настоящее время бывший барабанщик SLAYER является участником MISFITS, MR. BUNGLE, EMPIRE STATE BASTARD, SATANIC PLANET и других. Он также играл с SUICIDAL TENDENCIES с 2016 по 2020 годы.

В новом интервью BLABBERMOUTH.NET Lombardo попросили рассказать о планах и приоритетах на 2023 год, на что он ответил:

«Давайте начнём с SUICIDAL. Я не имел возможности играть с SUICIDAL, потому что фронтмен не так часто и не так много гастролирует, как мне бы хотелось. Когда я присоединился к ним в 2016 году, это было круто. Но потом случилась пандемия, и я думаю, что у него проблемы со здоровьем. У него было несколько операций на спине. Это ограничило количество его концертов в год. Я уже давно не играл с ними.

Я сосредоточился на MISFITS, MR. BUNGLE, EMPIRE STATE BASTARD, а в 2022 году, когда я был в туре с TESTAMENT, у меня появился план на 2023 год. С TESTAMENT у нас было несколько конфликтов с расписанием. Я не мог отказаться от выступлений. Я не буду присоединяться к ним в их предстоящих турах в 2023 году. Я сосредоточен на BUNGLE, с которыми я записал альбом ещё в 2019 году, и мы сделали концертный альбом. Я записал альбом EMPIRE STATE BASTARD в 2020 году. Он наконец-то увидит свет в конце этого года. Мы уже выпустили сингл. Я не буду участвовать в предстоящих концертах с SATANIC PLANET... Вместо концертов SATANIC PLANET мне нравится больше заниматься продюсированием и сочинением песен. Это очень индустриальный, очень мрачный альбом. У них очень злая атмосфера, но, тем не менее, это отличные ребята. Одни из самых добрых людей, которых я встречал в своей жизни, что контрастирует с музыкой».

Затем Lombardo спросили, будет ли он играть с TESTAMENT в обозримом будущем, включая участие в работе над следующим студийном альбомом группы, и он ответил следующее:

«Я не знаю, потому что всё нарастает как снежный ком с MR. BUNGLE, EMPIRE STATE BASTARD и MISFITS. Я с MISFITS с 2016 года. TESTAMENT — это хорошо отлаженная машина. Они постоянно гастролируют и выпускают альбомы. Пытаться найти пространство или время, чтобы выпустить что-то... Я не знаю».

Когда Ломбардо спросили, означает ли это, что его статус в TESTAMENT «неопределённый», он ответил:

«Да. Это ожидание и наблюдение. Я не могу ничего гарантировать из-за своих обязательств. Я выполнил свои контрактные обязательства на 2022 год, которые были довольно обширными. Мы провели один из самых длинных туров, которые я когда-либо проводил. Это были семь недель в Европе, что было здорово. Мне было очень нужно выбраться туда и наработать свои навыки после пандемии. Это стало спасением. Посмотрим. Отношения хорошие. Двери открыты. Общение есть. Я сказал им, что у меня намечаются некоторые пересечения в расписании. Это было в первую неделю января, когда я связался с Eric'ом [Peterson'ом, гитара] и рассказал ему. Это назревало уже давно. На самом деле я увидел это в ноябре-декабре прошлого года. Я начал понимать: "О нет. Это произойдёт. Этого не случится". Это очень сложно».




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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16 апр 2023
o
olly71
Нахера надо было принимать приглашение если ты такой бля занятой ? и года не прошло. Я пониаю Слеер почему этого клоуна выгоняли три раза. TESTAMENT имеют статус группы которая не будет подстраиваться или ждать одного члена команды ( ну только если это не Билли или Петерсен ). Найдут другого барабанщика который не так занят как этот кубинец.
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16 апр 2023
G
GreitWhiteHunter
olly71, в интервью же четко написано, что "он выполнил свои обязательства перед группой за 22 год". Со стороны группы к нему претензий нет, как я понимаю. В чем проблема? Ты сам-то часто на одном рабочем месте задерживаешься? Или каждый раз увольняешься только со скандалом?)))
16 апр 2023
o
olly71
GreitWhiteHunter, как я понимаю его брали в группу не только на 22 год но и на последующие времена . 22 год закончился сейчас 23 и что пока этот будет кататся с другими группами TESTAMENT будут сидеть и ждать пока он освободится ? чего сильно сомневаюсь. Нормальные музыканты обычно знают какая у них главная группа как правило это самая известная и зарабатывающая больше других и ей уделяется время всё что для неё требуется а на остальные группы ты тратишь только то время которое остаётся от основной. Вот так это работает или ты теряешь должность и заработки в основной группе а потом скулишь в интервью как с тобой несправедливо поступили. И да я уже 25 лет работаю только на себя уже в третьей стране и на меня работают и да я могу легко уволить того кто не уделяет работе времени меньше чем этого я хочу.
16 апр 2023
R
Reflection
Хотелось бы к ним Ника Баркера на постоянку. Он, конечно, тоже в куче проектов играет, как и Дейв, но делает это скорее по другим причинам и мог бы поставить для Testament высокий приоритет.
Like!5
16 апр 2023
A
Aiming High
Странно,сам в прошлом году предложил им свои услуги,а теперь очень занят)
Like!1  Dislike!1
16 апр 2023
rassol
Шапито какой-то.
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16 апр 2023
E
Equitant
Имхо, из всего, что он перечислил, только ради Мисфитс стоит как-то бортовать Тестамент.
Может, я ничего не понимаю в этих высоких материях, но по-моему, после таких вот заявлений в духе "ну, я не знаю, что там будет дальше; возможно, я вернусь, а возможно и нет" Тестамент должны распрощаться с Ломбардо навсегда и нанять ударника, который будет уделять все 100% рабочего времени им. В конце концов, это группа из числа ведущих трэш-коллектовов мира. Наверняка в америке найдётся немало статусных и классных ударников, готовых наняться в Тестамент, как бы там ни был крут Ломбардо...
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