16 апр 2023



DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT



Dave Lombardo сказал, что он не будет участвовать в оставшихся концертах TESTAMENT в 2023 году и не даёт гарантий, что вернётся в группу.



Lombardo, который был приглашённым барабанщиком на студийном альбоме TESTAMENT 1999 года "The Gathering", официально присоединился к группе в прошлом году. В настоящее время бывший барабанщик SLAYER является участником MISFITS, MR. BUNGLE, EMPIRE STATE BASTARD, SATANIC PLANET и других. Он также играл с SUICIDAL TENDENCIES с 2016 по 2020 годы.



В новом интервью BLABBERMOUTH.NET Lombardo попросили рассказать о планах и приоритетах на 2023 год, на что он ответил:



«Давайте начнём с SUICIDAL. Я не имел возможности играть с SUICIDAL, потому что фронтмен не так часто и не так много гастролирует, как мне бы хотелось. Когда я присоединился к ним в 2016 году, это было круто. Но потом случилась пандемия, и я думаю, что у него проблемы со здоровьем. У него было несколько операций на спине. Это ограничило количество его концертов в год. Я уже давно не играл с ними.



Я сосредоточился на MISFITS, MR. BUNGLE, EMPIRE STATE BASTARD, а в 2022 году, когда я был в туре с TESTAMENT, у меня появился план на 2023 год. С TESTAMENT у нас было несколько конфликтов с расписанием. Я не мог отказаться от выступлений. Я не буду присоединяться к ним в их предстоящих турах в 2023 году. Я сосредоточен на BUNGLE, с которыми я записал альбом ещё в 2019 году, и мы сделали концертный альбом. Я записал альбом EMPIRE STATE BASTARD в 2020 году. Он наконец-то увидит свет в конце этого года. Мы уже выпустили сингл. Я не буду участвовать в предстоящих концертах с SATANIC PLANET... Вместо концертов SATANIC PLANET мне нравится больше заниматься продюсированием и сочинением песен. Это очень индустриальный, очень мрачный альбом. У них очень злая атмосфера, но, тем не менее, это отличные ребята. Одни из самых добрых людей, которых я встречал в своей жизни, что контрастирует с музыкой».



Затем Lombardo спросили, будет ли он играть с TESTAMENT в обозримом будущем, включая участие в работе над следующим студийном альбомом группы, и он ответил следующее:



«Я не знаю, потому что всё нарастает как снежный ком с MR. BUNGLE, EMPIRE STATE BASTARD и MISFITS. Я с MISFITS с 2016 года. TESTAMENT — это хорошо отлаженная машина. Они постоянно гастролируют и выпускают альбомы. Пытаться найти пространство или время, чтобы выпустить что-то... Я не знаю».



Когда Ломбардо спросили, означает ли это, что его статус в TESTAMENT «неопределённый», он ответил:



«Да. Это ожидание и наблюдение. Я не могу ничего гарантировать из-за своих обязательств. Я выполнил свои контрактные обязательства на 2022 год, которые были довольно обширными. Мы провели один из самых длинных туров, которые я когда-либо проводил. Это были семь недель в Европе, что было здорово. Мне было очень нужно выбраться туда и наработать свои навыки после пандемии. Это стало спасением. Посмотрим. Отношения хорошие. Двери открыты. Общение есть. Я сказал им, что у меня намечаются некоторые пересечения в расписании. Это было в первую неделю января, когда я связался с Eric'ом [Peterson'ом, гитара] и рассказал ему. Это назревало уже давно. На самом деле я увидел это в ноябре-декабре прошлого года. Я начал понимать: "О нет. Это произойдёт. Этого не случится". Это очень сложно».





