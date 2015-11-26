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Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-металле



Во время недавнего появления на "The Jasta Show" гитарист TESTAMENT Alex Skolnick обсудил тему о том, что на хэви-металлической сцене очень мало открытых гомосексуальных музыкантов. Он сказал, что «сама идея о том, чтобы вокалист в металлической группе был геем», была «шокирующей» до того, как Rob Halford из JUDAS PRIEST сообщил, что он гомосексуален, во время выступления на MTV в 1998 году, Skolnick Сколник отметил, что «так здорово, что это теперь не имеет особого значения».



На вопрос ведущего Jamey Jasta, почему, как он думает, за последние два десятилетия не было больше музыкантов, сообщавших о своей гомосексуальности, Alex ответил: «Я думаю, что есть какое-то молчаливое согласие. Это из серии "не спрашивай, не говори" (отменённая политика Соединенных Штатов в отношении военной службы, согласно которой американцам-геям разрешалось служить в армии до тех пор, пока они остаются тайными гомосексуалами). Я думаю, что люди спокойно к этому относятся, — даже самые консервативные поклонники металла. И есть консервативные поклонники металла. Я иногда слышу об этом от них. Но у них тоже есть место за столом. И я думаю, что они нормально к этому относятся, но они не хотят слишком много слышать об этом. Это почти как политика идентичности в некотором роде. Это из разряда: "Хорошо, ты можешь сделать это, но просто дай нам музыку и не делай этого…" И я также вижу эту сторону. Но я думаю, что это хорошо, что это не проблема».



Skolnick также рассказал, что он и фронтмен LAMB OF GOD Randy Blythe взяли интервью для последнего номера своего журнала Unbuilt у Danica'и Roem — хэви-металлической вокалистки, которая в 2017 году стала первой открытой транссексуальной женщиной, избранной в законодательный орган штата Вирджиния: «Она потрясающая. Она входит в палату делегатов штата Вирджиния, так что это эквивалент сената штата в Нью-Йорке. Она обошла многих людей — тех, которые обычно никогда бы не поддержали таких, как она. Она победила их, и это было отлично. Так что я думаю, что определённо стало больше разнообразия, но, вероятно, ещё есть к чему стремиться».



В число хэви-металлических музыкантов, которые являются частью ЛГБТ-сообщества, помимо прочих, входят Doug Pinnick (KING'S X), Gaahl (GORGOROTH), Paul Masvidal и Sean Reinert (CYNIC, DEATH) и Otep Shamaya (OTEP).















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