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Гитарист TESTAMENT: «В плане стриминга нам есть куда расти»



Eric Peterson в рамках недавней беседы выразил мнение, что TESTAMENT не до конца раскрыли свой потенциал в плане стриминга:



«Индустрия, звукозаписывающие компании видели, что продажи пластинок сильно упали, но сейчас они признают и больше обращают внимание на потоковое вещание и тому подобное. Так что в этом плане TESTAMENT сейчас стали гораздо увереннее, чем были раньше. Никто больше не ориентируется на продажи пластинок. И это хорошо, само собой. Есть физические продажи, есть потоковое вещание, есть онлайн-продажи, но я полагаю, что сейчас все смотрят именно на потоковое вещание. Даже TESTAMENT не так активно фокусируются на стриминге. Мы всё ещё немного застряли — я бы не сказал "увязли", но, вероятно, есть много чего ещё, что мы могли бы сделать, чтобы стать более стриминговой группой. Для нас это звучит странно, но я считаю, что именно к этому всё и идёт. Я уверен, что у TESTAMENT есть возможность работать чуть больше над собой, ориентируясь на потоковое вещание и тому подобное».







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