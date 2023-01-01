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*XXV — бабка ягодка опять! 59
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Testament

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13 апр 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В плане стриминга нам есть куда расти»

19 окт 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT — о сольном альбоме

5 окт 2022 : 		 TESTAMENT готовят балладу

3 окт 2022 : 		 TESTAMENT работают над эпиком

28 сен 2022 : 		 Фронтмен TESTAMENT — о работе с Дэйвом Ломбардо: «Просто потрясающе»

24 сен 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT — об участии басиста в записи нового альбома MEGADETH

21 сен 2022 : 		 TESTAMENT хотят альбом в 2023

13 сен 2022 : 		 TESTAMENT отыграли первое шоу с барабанщиком SEVEN SPIRES

12 сен 2022 : 		 Новое видео TESTAMENT

18 авг 2022 : 		 Видео полного выступления TESTAMENT

8 июл 2022 : 		 Новое видео TESTAMENT

14 июн 2022 : 		 GENE HOGLAN рад, что DAVE LOMBARDO вернулся в TESTAMENT

12 май 2022 : 		 Вокалист EXODUS присоединился на сцене к TESTAMENT

29 апр 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT: «DAVE LOMBARDO добавил низов»

21 апр 2022 : 		 Видео полного выступления TESTAMENT

15 апр 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT хочет больше мелодий на сольном альбоме

13 апр 2022 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

11 апр 2022 : 		 Гитарист TESTAMENT готовит риффы

31 мар 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT — о сольном альбоме: «Я хочу, чтобы мне бросили вызов»

28 мар 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT рад, что его не взяли в SEPULTURA

22 мар 2022 : 		 Будет ли LOMBARDO сочинять с TESTAMENT?

3 мар 2022 : 		 DAVE LOMBARDO: «Сейчас самое то вернуться в TESTAMENT»

2 мар 2022 : 		 TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO

21 янв 2022 : 		 TESTAMENT расстались с ударником

6 дек 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT намекнул, что группа работает над новым материалом

29 ноя 2021 : 		 TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL сыграли в Окленде
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Гитарист TESTAMENT: «В плане стриминга нам есть куда расти»



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Eric Peterson в рамках недавней беседы выразил мнение, что TESTAMENT не до конца раскрыли свой потенциал в плане стриминга:

«Индустрия, звукозаписывающие компании видели, что продажи пластинок сильно упали, но сейчас они признают и больше обращают внимание на потоковое вещание и тому подобное. Так что в этом плане TESTAMENT сейчас стали гораздо увереннее, чем были раньше. Никто больше не ориентируется на продажи пластинок. И это хорошо, само собой. Есть физические продажи, есть потоковое вещание, есть онлайн-продажи, но я полагаю, что сейчас все смотрят именно на потоковое вещание. Даже TESTAMENT не так активно фокусируются на стриминге. Мы всё ещё немного застряли — я бы не сказал "увязли", но, вероятно, есть много чего ещё, что мы могли бы сделать, чтобы стать более стриминговой группой. Для нас это звучит странно, но я считаю, что именно к этому всё и идёт. Я уверен, что у TESTAMENT есть возможность работать чуть больше над собой, ориентируясь на потоковое вещание и тому подобное».




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