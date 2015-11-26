Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION 34
*TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 32
*Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась 27
*Новое видео LACRIMOSA 20
*Новое видео AMORPHIS 16
[= ||| все новости группы



*

Testament

*



6 дек 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT намекнул, что группа работает над новым материалом

29 ноя 2021 : 		 TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL сыграли в Окленде

14 окт 2021 : 		 Вокалисты TESTAMENT и EXODUS о переносе тура

12 окт 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT работает над сольным альбомом

8 сен 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT — об озвучивании мультфильма

27 авг 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, почему они не ездили с METALLICA

23 авг 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Нет вакцины — идите в маске на наши концерты»

3 июл 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Как-то Mustaine пытался запретить нам использовать оборудование на разогреве JUDAS PRIEST»

23 июн 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Задроты-гитаристы не по мне»

22 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

14 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — за ковид-паспорта

12 мар 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT планирует работу над новой музыкой

11 мар 2021 : 		 TESTAMENT могут что-то записать

9 мар 2021 : 		 Музыканты TESTAMENT и ANTHRAX исполняют STEVIE NICKS

29 дек 2020 : 		 ALEX SKOLNICK — о временах вне TESTAMENT

22 дек 2020 : 		 Готовим с гитаристом TESTAMENT

11 дек 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, что хорошего случилось с группой

30 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT стал «любимым рэпером»

2 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в шею

29 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT — о тёмных временах в группе

26 авг 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT скучает

4 авг 2020 : 		 TESTAMENT «готовят что-то интересное»

7 июл 2020 : 		 Обучающее видео от TESTAMENT

6 июл 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT будет готов играть на концертах снова, когда появится вакцина

29 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT критикует тех, кто приплетает политику к ношению масок

1 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Увидев фото KISS, я понял: хочу!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист TESTAMENT намекнул, что группа работает над новым материалом



*
zoom
*
* *
В новом интервью La Mesa Del Metal вокалист TESTAMENT Chuck Billy рассказал о том, чем он и его коллеги по группе были заняты во время пандемии коронавируса:

«Возможно, мы работаем над новой музыкой. Мы могли бы начать сочинение новой пластинки».

Добавив, что поклонники, вероятно, могут ожидать новый альбом TESTAMENT «в следующем году», Chuck, который стал первым металл-музыкантом, обнародовавшим свой диагноз COVID-19 в марте 2020 года, сказал:

«Мы сейчас работаем над новой музыкой, но всё зависит от того, как быстро мы всё это сделаем. Сейчас у нас нет концертов до апреля 2022 года, так что у нас достаточно времени, чтобы начать по-настоящему работать над ней.
Мы стараемся не торопиться. Мы хотим убедиться, что всё как надо, идеально и в нужное время, чтобы выпустить альбом. Мы хотим быть уверены, что фанаты, которые слушают нашу музыку, получат хорошую запись и сильные песни. Так что мы можем начать сочинять песни прямо сейчас, но если мы не довольны, мы говорим: "Ладно, ещё не готово". Давайте продолжим понемногу работать над материалом, менять, исправлять, придумывать новые идеи, пока не скажем: "Хорошо. Вот это хорошо. Теперь это песня. Действительно хорошо".
Как и [прошлогодний] альбом "Titans Of Creation" [альбом], все эти песни не из одного времени. У них у всех разная жизнь и разное настроение, когда вы их слушаете. Но все они сильны сами по себе. Поэтому мы хотим сделать всё так, чтобы, когда вы поставите песню из альбома TESTAMENT, вы сказали: "О, я знаю, что это TESTAMENT. Я с уверенностью могу сказать, что это TESTAMENT". Но я не хочу, чтобы это было что-то вроде "О, это как та запись" или "Это похоже на этот альбом". Я хочу, чтобы все они были сильными. Я хочу, чтобы [фэны] наслаждались прослушиванием всего альбома, а не просто выбирали определённую пару песен».

TESTAMENT





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 238

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом