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Вокалист TESTAMENT намекнул, что группа работает над новым материалом



В новом интервью La Mesa Del Metal вокалист TESTAMENT Chuck Billy рассказал о том, чем он и его коллеги по группе были заняты во время пандемии коронавируса:



«Возможно, мы работаем над новой музыкой. Мы могли бы начать сочинение новой пластинки».



Добавив, что поклонники, вероятно, могут ожидать новый альбом TESTAMENT «в следующем году», Chuck, который стал первым металл-музыкантом, обнародовавшим свой диагноз COVID-19 в марте 2020 года, сказал:



«Мы сейчас работаем над новой музыкой, но всё зависит от того, как быстро мы всё это сделаем. Сейчас у нас нет концертов до апреля 2022 года, так что у нас достаточно времени, чтобы начать по-настоящему работать над ней.

Мы стараемся не торопиться. Мы хотим убедиться, что всё как надо, идеально и в нужное время, чтобы выпустить альбом. Мы хотим быть уверены, что фанаты, которые слушают нашу музыку, получат хорошую запись и сильные песни. Так что мы можем начать сочинять песни прямо сейчас, но если мы не довольны, мы говорим: "Ладно, ещё не готово". Давайте продолжим понемногу работать над материалом, менять, исправлять, придумывать новые идеи, пока не скажем: "Хорошо. Вот это хорошо. Теперь это песня. Действительно хорошо".

Как и [прошлогодний] альбом "Titans Of Creation" [альбом], все эти песни не из одного времени. У них у всех разная жизнь и разное настроение, когда вы их слушаете. Но все они сильны сами по себе. Поэтому мы хотим сделать всё так, чтобы, когда вы поставите песню из альбома TESTAMENT, вы сказали: "О, я знаю, что это TESTAMENT. Я с уверенностью могу сказать, что это TESTAMENT". Но я не хочу, чтобы это было что-то вроде "О, это как та запись" или "Это похоже на этот альбом". Я хочу, чтобы все они были сильными. Я хочу, чтобы [фэны] наслаждались прослушиванием всего альбома, а не просто выбирали определённую пару песен».







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