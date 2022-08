18 авг 2022



Видео полного выступления TESTAMENT



Видео полного выступления TESTAMENT, которое состоялось в Барселоне шестого августа, доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



"Rise Up"

"The New Order"

"The Pale King"

"Children of the Next Level"

"Practice What You Preach"

"WWIII"

"D.N.R. (Do Not Resuscitate)"

"Night of the Witch"

"The Formation of Damnation"

- bass solo -

"Souls of Black"

"First Strike Is Deadly"

"Over the Wall"

"Into the Pit"

"Alone in the Dark"







