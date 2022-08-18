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*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 32
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Testament

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|||| 18 авг 2022

Видео полного выступления TESTAMENT



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Видео полного выступления TESTAMENT, которое состоялось в Барселоне шестого августа, доступно для просмотра ниже.

Трек-лист:

"Rise Up"
"The New Order"
"The Pale King"
"Children of the Next Level"
"Practice What You Preach"
"WWIII"
"D.N.R. (Do Not Resuscitate)"
"Night of the Witch"
"The Formation of Damnation"
- bass solo -
"Souls of Black"
"First Strike Is Deadly"
"Over the Wall"
"Into the Pit"
"Alone in the Dark"

TESTAMENT - Fan-Filmed Video Of Entire Barcelona Show Streaming




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18 авг 2022
rattle_snake
Practice What You Preach - чтоли целиком бы сыграли)) сет лист почти не меняется, столько песен не играли вообще живьем...

просмотров: 446

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