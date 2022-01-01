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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 32
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
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Testament

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|||| 21 сен 2022

TESTAMENT хотят альбом в 2023



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В рамках беседы в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" с вокалистом TESTAMENT Chuck Billy, был задан вопрос о том, если у коллектива какой-то новый материал:

«Ну, у Eric [Peterson, гитарист TESTAMENT] полно музыки. Ему всегда нужно полностью погрузиться в работу, чтобы создать несколько песен. Так что после этого тура [второй американской части тура "The Bay Strikes Back" с EXODUS и DEATH ANGEL] у нас ничего не запланировано до апреля. Поэтому с ноября по апрель самое время взяться за дело и начать работать над новыми песнями. Надеюсь, в следующем году мы выпустим новый альбом».




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