21 сен 2022



TESTAMENT хотят альбом в 2023



В рамках беседы в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" с вокалистом TESTAMENT Chuck Billy, был задан вопрос о том, если у коллектива какой-то новый материал:



«Ну, у Eric [Peterson, гитарист TESTAMENT] полно музыки. Ему всегда нужно полностью погрузиться в работу, чтобы создать несколько песен. Так что после этого тура [второй американской части тура "The Bay Strikes Back" с EXODUS и DEATH ANGEL] у нас ничего не запланировано до апреля. Поэтому с ноября по апрель самое время взяться за дело и начать работать над новыми песнями. Надеюсь, в следующем году мы выпустим новый альбом».







+4 -0



просмотров: 152

