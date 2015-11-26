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Testament

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22 дек 2020 : 		 Готовим с гитаристом TESTAMENT

11 дек 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, что хорошего случилось с группой

30 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT стал «любимым рэпером»

2 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в шею

29 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT — о тёмных временах в группе

26 авг 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT скучает

4 авг 2020 : 		 TESTAMENT «готовят что-то интересное»

7 июл 2020 : 		 Обучающее видео от TESTAMENT

6 июл 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT будет готов играть на концертах снова, когда появится вакцина

29 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT критикует тех, кто приплетает политику к ношению масок

1 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Увидев фото KISS, я понял: хочу!»

29 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о том, почему между альбомами прошло четыре года

25 май 2020 : 		 TESTAMENT думают о виртуальном концерте

18 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Я не верю в шоу голограмм»

17 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Carroll должен был сказать, что у него COVID-19! Редиска!»

12 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мир оказался не готов к пандемии»

8 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о мире после пандемии

26 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Заменить SLAYER? Это вряд ли»

23 апр 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

21 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мы не были готовы к COVID-19»

16 апр 2020 : 		 CHUCK BILLY: «На "The Gathering" TESTAMENT нашли себя»

8 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «COVID-19 сильно поменяет туровую деятельность»

3 апр 2020 : 		 Новое видео TESTAMENT

3 апр 2020 : 		 У басиста TESTAMENT коронавирус

31 мар 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

28 мар 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о своем диагнозе
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Готовим с гитаристом TESTAMENT



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Гитарист TESTAMENT Eric Peterson записал видео, в котором детально рассказывает о том, как приготовить одно из его любимых блюд — гратен из брюссельской капусты.

TESTAMENT's ERIC PETERSON: How to Prepare Perfect Brussels Sprouts Gratin (Video)





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

HELLECTOR


22 дек 2020, 20:16		Ахах, бедные музыканты. В ковид, без туров и бабла как только попку не подставляют)

Sw0Rn


22 дек 2020, 20:44		Лучше бы Школьник рэпчик зачитал


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