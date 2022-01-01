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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
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*

Testament

*



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TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO



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TESTAMENT сообщили о том, что Dave Lombardo стал новым барабанщиком группы.

Billy: «Я скажу очевидное: мы более чем ошеломлены тем, что к нам вернулся Dave Lombardo, чтобы играть на барабанах с TESTAMENT. Мы очень рады снова разделить сцену с таким музыкантом, как Lombardo. Присоединившись к группе для записи альбома "The Gathering", Dave придал звучанию огромную мощь, и мы в восторге от того, какой новый колорит он привнесёт в TESTAMENT».

Lombardo: «Это долгожданное воссоединение, которое должно было произойти. Когда-то давно мы создали шедевр трэша. Я не сомневаюсь, что наша музыкальная химия будет развиваться с того момента, где мы остановились. Я люблю семью TESTAMENT и очень рад снова присоединиться к ней. Нас ждёт чистая брутальность».

Peterson: «Когда Dave Lombardo снова присоединяется к нам, мы словно возвращаемся к незаконченному делу. В каждом мраке есть своя светлая сторона, и новая работа с Dave'ом позволяет нам встретить его появление с высоко поднятой головой!»



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КомментарииСкрыть/показать 9 )
2 мар 2022, 12:35
Интересно, новый альбом уже в процессе создания? Хотелось бы уже заценить современный Тестамент с Ломбардо, потому что с Бостафом и Хогланом был материал совсем не для стиля Дэйва.
2 мар 2022, 12:45
Не, ну это зашибись, я щитаю!
2 мар 2022, 13:15
Собака без хозяина пошла по соседям!)))))
2 мар 2022, 13:58
Ожидаемо и предсказуемо . Но Ломбарде надо платить хорошую зарплату ( звязда всё таки ) а есть ли у Тестамента такие деньги в эти сложные времена ?
2 мар 2022, 14:07
н у и замечательно!!
2 мар 2022, 14:14
Забавно: сначала Хоглан записал альбом 97, но в тур не поехал, потом Ломбардо записал альбом 99, но в тур не поехал, позднее Хоглан стал участником группы на 10 лет, а теперь Ломбаро)
Интересно будет послушать, как он снимает партии других барабанщиков)
2 мар 2022, 14:25
Хорошо, что он вернулся к деятельности в составе относительно крупной группы. Всегда вызывала симпатии его игра и брала пусть не высочайшей техничностью и потрясающим качеством звука, но какой-то живостью и временами душевностью. Харизма Ломбардо + его композиторские навыки + собственный стиль. Видно, что играет человек, а не робот.
2 мар 2022, 14:38
Прекрасная новость!
2 мар 2022, 16:18
"... а есть ли у Тестамента такие деньги..."

Бухгалтер? У Suicidal Tendencies же нашлись.)))


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