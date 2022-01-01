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TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO



TESTAMENT сообщили о том, что Dave Lombardo стал новым барабанщиком группы.



Billy: «Я скажу очевидное: мы более чем ошеломлены тем, что к нам вернулся Dave Lombardo, чтобы играть на барабанах с TESTAMENT. Мы очень рады снова разделить сцену с таким музыкантом, как Lombardo. Присоединившись к группе для записи альбома "The Gathering", Dave придал звучанию огромную мощь, и мы в восторге от того, какой новый колорит он привнесёт в TESTAMENT».



Lombardo: «Это долгожданное воссоединение, которое должно было произойти. Когда-то давно мы создали шедевр трэша. Я не сомневаюсь, что наша музыкальная химия будет развиваться с того момента, где мы остановились. Я люблю семью TESTAMENT и очень рад снова присоединиться к ней. Нас ждёт чистая брутальность».



Peterson: «Когда Dave Lombardo снова присоединяется к нам, мы словно возвращаемся к незаконченному делу. В каждом мраке есть своя светлая сторона, и новая работа с Dave'ом позволяет нам встретить его появление с высоко поднятой головой!»





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