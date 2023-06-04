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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 24
*David Ellefson спел в DIETH 22
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Testament

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|||| 4 июн 2023

Видео с выступления TESTAMENT



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Видео с выступления TESTAMENT, которое состоялось 31 мая в зале Z7 в Pratteln, Switzerland, доступно для просмотра ниже.




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4 июн 2023
W
Wasiliy
Всем здарова! А куда Скольник и Ломбардо делись? Про Ломбардо краем уха слышал,что вроде слился,а вот про Скольника ничего не слыхал. Кто нибудь в курсе?
4 июн 2023
graillyc
Wasiliy, у него вроде мать в больнице (была), он половину тура из-за этого пропускает, остался ей помочь
4 июн 2023
W
Wasiliy
graillyc, ясно. Спасибо за инфу!

просмотров: 585

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