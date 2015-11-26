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Вокалисты TESTAMENT и EXODUS о переносе тура



Вокалисты TESTAMENT и EXODUS Chuck Billy и Steve "Zetro" Souza записали 40-минутное видео, в котором детально объяснили причины переноса "The Bay Strikes Back Tour", изначально запланированного на начало октября, на 2022 год. Видео доступно ниже.







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