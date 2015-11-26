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Testament

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14 окт 2021 : 		 Вокалисты TESTAMENT и EXODUS о переносе тура

12 окт 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT работает над сольным альбомом

8 сен 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT — об озвучивании мультфильма

27 авг 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, почему они не ездили с METALLICA

23 авг 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Нет вакцины — идите в маске на наши концерты»

3 июл 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Как-то Mustaine пытался запретить нам использовать оборудование на разогреве JUDAS PRIEST»

23 июн 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Задроты-гитаристы не по мне»

22 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

14 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — за ковид-паспорта

12 мар 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT планирует работу над новой музыкой

11 мар 2021 : 		 TESTAMENT могут что-то записать

9 мар 2021 : 		 Музыканты TESTAMENT и ANTHRAX исполняют STEVIE NICKS

29 дек 2020 : 		 ALEX SKOLNICK — о временах вне TESTAMENT

22 дек 2020 : 		 Готовим с гитаристом TESTAMENT

11 дек 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, что хорошего случилось с группой

30 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT стал «любимым рэпером»

2 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в шею

29 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT — о тёмных временах в группе

26 авг 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT скучает

4 авг 2020 : 		 TESTAMENT «готовят что-то интересное»

7 июл 2020 : 		 Обучающее видео от TESTAMENT

6 июл 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT будет готов играть на концертах снова, когда появится вакцина

29 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT критикует тех, кто приплетает политику к ношению масок

1 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Увидев фото KISS, я понял: хочу!»

29 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о том, почему между альбомами прошло четыре года

25 май 2020 : 		 TESTAMENT думают о виртуальном концерте
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Вокалисты TESTAMENT и EXODUS о переносе тура



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Вокалисты TESTAMENT и EXODUS Chuck Billy и Steve "Zetro" Souza записали 40-минутное видео, в котором детально объяснили причины переноса "The Bay Strikes Back Tour", изначально запланированного на начало октября, на 2022 год. Видео доступно ниже.

TESTAMENT And EXODUS Singers Explain Decision To Postpone 'The Bay Strikes Back Tour' To 2022: 'We Wanna Have Fun'





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