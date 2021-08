23 авг 2021



Вокалист TESTAMENT : «Нет вакцины — идите в маске на наши концерты»



Chuck Billy опубликовал сообщение, в котором объяснил новые правила посещения будущих концертов коллектива:



«Мы готовимся вернуться в турне [по США] в октябре и ноябре с "The Bay Strikes Back" — с TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL. Просто убойный комплект.



Я просто хочу немного поговорить... Конечно, вы, ребята, знаете, что мы закончили "The Bay Strikes Back" в Европе [в марте 2020 года]. Я думаю, все участники группы — все три группы — были больны COVID. Так что мы готовимся к этому туру, и нам нужно немного по-другому подойти к делу. Прежде всего мы хотим устроить представление и шоу для всех, кто так долго сидел дома и умирал от желания послушать музыку, посмотреть концерты. Поэтому мы собираемся сделать всё немного по-другому... Мы хотим предложить встречу с нашими фанатами, но мы собираемся сделать всё немного иначе и предложить саундчек, чтобы нам не пришлось прикасаться друг к другу и быть так близко, чтобы распространять вирус, если кто-то его всё-таки его подхватил. Потому что если хоть один человек заболеет в этом туре, тур закончится. Поэтому мы пытаемся сделать всё возможное, чтобы обезопасить фанатов, обезопасить группы и обеспечить работу, чтобы тур не закончился. Поэтому я хочу извиниться, потому что я знаю, что мне нравится выходить после шоу и общаться с фанатами, подписывать что-нибудь, разговаривать со всеми. И в этот раз всё будет немного по-другому. Поэтому я хочу заранее извиниться перед теми из вас, с кем я общаюсь после концертов. Вам придётся подождать немного дольше — может быть, до следующего лета, когда состоится тур. Но я хотел, чтобы все знали об этом.



Нам всем придется сделать это вместе, внести свой вклад. Либо быть вакцинированными. А если вы не привиты, но хотите прийти на шоу, сделайте одолжение всем остальным — наденьте маску. Я имею в виду, это ваш выбор. Мы просто пытаемся сделать всё возможное, чтобы это турне продолжалось, чтобы фанаты развлекались, и самое главное — чтобы мы и команды работали. Мне бы не хотелось начать турне, а потом в середине его кто-то заболеет, и всё закончится. Так что мы все вместе.



Мы с нетерпением ждём "The Bay Strikes Back". Это будет крутой тур. Берите билеты, если ещё не купили. Они продаются очень хорошо — некоторые концерты уже распроданы. Так что мы с нетерпением ждём этого. Прошло полтора года с тех пор, как мы выступали [в последний раз] — чуть больше полутора лет. Ну вот и мы. Увидимся со всеми очень скоро!»







