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Testament

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23 авг 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Нет вакцины — идите в маске на наши концерты»

3 июл 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Как-то Mustaine пытался запретить нам использовать оборудование на разогреве JUDAS PRIEST»

23 июн 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Задроты-гитаристы не по мне»

22 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

14 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — за ковид-паспорта

12 мар 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT планирует работу над новой музыкой

11 мар 2021 : 		 TESTAMENT могут что-то записать

9 мар 2021 : 		 Музыканты TESTAMENT и ANTHRAX исполняют STEVIE NICKS

29 дек 2020 : 		 ALEX SKOLNICK — о временах вне TESTAMENT

22 дек 2020 : 		 Готовим с гитаристом TESTAMENT

11 дек 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, что хорошего случилось с группой

30 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT стал «любимым рэпером»

2 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в шею

29 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT — о тёмных временах в группе

26 авг 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT скучает

4 авг 2020 : 		 TESTAMENT «готовят что-то интересное»

7 июл 2020 : 		 Обучающее видео от TESTAMENT

6 июл 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT будет готов играть на концертах снова, когда появится вакцина

29 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT критикует тех, кто приплетает политику к ношению масок

1 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Увидев фото KISS, я понял: хочу!»

29 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о том, почему между альбомами прошло четыре года

25 май 2020 : 		 TESTAMENT думают о виртуальном концерте

18 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Я не верю в шоу голограмм»

17 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Carroll должен был сказать, что у него COVID-19! Редиска!»

12 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мир оказался не готов к пандемии»

8 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о мире после пандемии
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|||| 23 авг 2021

Вокалист TESTAMENT: «Нет вакцины — идите в маске на наши концерты»



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Chuck Billy опубликовал сообщение, в котором объяснил новые правила посещения будущих концертов коллектива:

«Мы готовимся вернуться в турне [по США] в октябре и ноябре с "The Bay Strikes Back" — с TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL. Просто убойный комплект.

Я просто хочу немного поговорить... Конечно, вы, ребята, знаете, что мы закончили "The Bay Strikes Back" в Европе [в марте 2020 года]. Я думаю, все участники группы — все три группы — были больны COVID. Так что мы готовимся к этому туру, и нам нужно немного по-другому подойти к делу. Прежде всего мы хотим устроить представление и шоу для всех, кто так долго сидел дома и умирал от желания послушать музыку, посмотреть концерты. Поэтому мы собираемся сделать всё немного по-другому... Мы хотим предложить встречу с нашими фанатами, но мы собираемся сделать всё немного иначе и предложить саундчек, чтобы нам не пришлось прикасаться друг к другу и быть так близко, чтобы распространять вирус, если кто-то его всё-таки его подхватил. Потому что если хоть один человек заболеет в этом туре, тур закончится. Поэтому мы пытаемся сделать всё возможное, чтобы обезопасить фанатов, обезопасить группы и обеспечить работу, чтобы тур не закончился. Поэтому я хочу извиниться, потому что я знаю, что мне нравится выходить после шоу и общаться с фанатами, подписывать что-нибудь, разговаривать со всеми. И в этот раз всё будет немного по-другому. Поэтому я хочу заранее извиниться перед теми из вас, с кем я общаюсь после концертов. Вам придётся подождать немного дольше — может быть, до следующего лета, когда состоится тур. Но я хотел, чтобы все знали об этом.

Нам всем придется сделать это вместе, внести свой вклад. Либо быть вакцинированными. А если вы не привиты, но хотите прийти на шоу, сделайте одолжение всем остальным — наденьте маску. Я имею в виду, это ваш выбор. Мы просто пытаемся сделать всё возможное, чтобы это турне продолжалось, чтобы фанаты развлекались, и самое главное — чтобы мы и команды работали. Мне бы не хотелось начать турне, а потом в середине его кто-то заболеет, и всё закончится. Так что мы все вместе.

Мы с нетерпением ждём "The Bay Strikes Back". Это будет крутой тур. Берите билеты, если ещё не купили. Они продаются очень хорошо — некоторые концерты уже распроданы. Так что мы с нетерпением ждём этого. Прошло полтора года с тех пор, как мы выступали [в последний раз] — чуть больше полутора лет. Ну вот и мы. Увидимся со всеми очень скоро!»

TESTAMENT



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

olly71


23 авг 2021, 14:54		Осталось только решить что важнее ? Им нужны наши деньги или нам их музыка ? Я то как то без концертов Тестамента проживу и дальше . Если уж совсем вдруг скрючит старые двдишки гляну где они моложе и бодрее на сцене. А вот проживут ли они если люди забьют на их концерты ?

Санчез


23 авг 2021, 15:32		Бурзум прожил и без концертов, хоть и скатился в эмбиент...Красная плесень вообще 60 альбом где то за 30 лет выпустила, а тут деды опять ноют что то про концерты и ковид

olly71


23 авг 2021, 15:56		Мои любимые SUMMONING тоже не дали ни одного концерта но у них всегда была работа на гражданке за счёт которой они и жили . А эти никогда и нигде не работали со школы и громе как на сцене греметь ничего делать не умеют . Сдохнут с голоду в нынешних реалиях.

Санчез


23 авг 2021, 16:12		olly71, sad but true...


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