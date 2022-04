сегодня



Вокалист TESTAMENT: «DAVE LOMBARDO добавил низов»



Вокалист TESTAMENT Chuck Billy обсудил возвращение барабанщика Dave'а Lombardo в ряды группы в новом интервью Брайану Абербеку из The Aquarian Weekly.



Участник легендарной трэш-металлической группы SLAYER, Lombardo был приглашённым барабанщиком на студийном альбоме TESTAMENT 1999 года "The Gathering", на котором группа впервые работала с начинающим британским продюсером/звукоинженером Andy Sneap'ом, который стал туровым гитаристом JUDAS PRIEST.



Chuck ответил на вопрос о возможности участия Lombardo в сочинении и записи следующего студийного альбома TESTAMENT:



«Да, мы говорили об этом. Мы не строим планов, так что давайте просто посмотрим, что из этого выйдет. Нам нравится джемовать, тусоваться, ездить в туры и веселиться. У Eric'a [Peterson'a, гитариста TESTAMENT], как оказалось, есть куча риффов, так что, может быть, как-нибудь во время тура они могут поимпровизировать и посмотреть, что из этого получится.



До 1999 года, когда мы работали над "The Gathering", Eric часто сочинял песни на драм-машине, передавал партии барабанщикам и говорил: "Вот, держите, теперь ваша очередь". Когда Dave пришёл на сессии "The Gathering", Eric'y не пришлось этого делать. Dave сказал: "Давай просто джемовать, просто играть", и они так и сделали, начали играть и создали эту замечательную пластинку. Так что я надеюсь, что именно эта энергия вернётся снова и возродит ту маленькую магию, которую он создал во время работы над "The Gathering".



От Dave'a исходит несколько иная энергия, отличная от той, которая была у [бывшего барабанщика TESTAMENT] Gene'a [Hoglan'a]. Gene — по-настоящему дотошный, точный барабанщик. Dave немного более свободный, более естественный. Он всегда был таким. Это совершенно другой стиль, и он очень громко стучит и настраивает свои барабаны немного ниже. Это делает звук более насыщенным, что, как мне кажется, привносит больше мощи в "низы" группы».







