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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 20
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*Новое видео NEVENA 10
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Testament

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TESTAMENT работают над эпиком



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Вокалист TESTAMENT Chuck Billy в недавнем интервью рассказал о том, как идет работа над новым материалом:

«15 октября у нас будет последнее шоу в 'The Bay Strikes Back Tour' и до рождества мы планируем работать над новым материалом, потом небольшая пауза и после нового года снова приступим к работе. Я знаю, что Erik и Alex постоянно джемуют и знаю, что они придумали какой-то эпик. Я пока его не слышал и все, что они сказали — это эпично. Ну и мне осталось только согласится, посмотрим, что они там придумали».




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