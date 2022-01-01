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TESTAMENT работают над эпиком



Вокалист TESTAMENT Chuck Billy в недавнем интервью рассказал о том, как идет работа над новым материалом:



«15 октября у нас будет последнее шоу в 'The Bay Strikes Back Tour' и до рождества мы планируем работать над новым материалом, потом небольшая пауза и после нового года снова приступим к работе. Я знаю, что Erik и Alex постоянно джемуют и знаю, что они придумали какой-то эпик. Я пока его не слышал и все, что они сказали — это эпично. Ну и мне осталось только согласится, посмотрим, что они там придумали».







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