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Testament

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DAVE LOMBARDO: «Сейчас самое то вернуться в TESTAMENT»



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DAVE LOMBARDO в рамках недавнего интервью рассказал о своём возвращении в TESTAMENT и, в частности, ответил на вопрос, проходил ли он физически прослушивание в группу:

«Я просто послал им ссылку на мою Википедию. 'Я записал эти пластинки, включая одну из ваших. Могу ли я вернуться? [Смеётся]».

Lombardo сказал, что он обратился в лагерь TESTAMENT в тот же день, когда группа объявила о расставании со своим давним барабанщиком Gene'ом Hoglan'ом.

«Я ещё спал, и моя жена просто сказала: "Эй, Gene только что ушёл из TESTAMENT". И она всегда говорила мне: "Чувак, я не могу дождаться, когда вы соберётесь вместе для воссоединения состава "Gathering". Потому что мы обсуждали это два с половиной, три года назад — ещё до пандемии. И поэтому сразу же — я даже не успел открыть второй глаз, как мне написал [вокалист TESTAMENT] Chuck [Billy]. Он спросил: "Эй, чувак, что происходит?" А я не помню, что именно я упомянул в своём сообщении, но это было очень просто: "Эй, что происходит?" И он тут же перезвонил мне. И я помню, что Tiffany [жена Chuck'a] была на проводе; он был на проводе. Мы сказали друг другу: "Привет". Это был грандиозный момент воссоединения: "Ну вот и всё. Это тот момент, которого мы ждали"».

Далее Dave сказал, что время для его возвращения в TESTAMENT было подходящим.

«Воссоединение состава "The Gathering" не должно было произойти так, чтобы убрать Gene'а, отделить его от группы и сказать: "Gene, мы собираемся какое-то время поработать с Dave'ом". Ничего подобного не было. Это произошло естественным путём. И это произошло в то время, когда другие мои группы, две из тех, что у меня есть, — MR. BUNGLE и DEAD CROSS — в них поёт Patton, он пытается поправить здоровье и взял небольшой перерыв. А SUICIDAL TENDENCIES в последнее время не так много гастролируют. Так что у меня остаётся много маленьких странных проектов, над которыми я работаю в свободное время. Так что я почувствовал, что настал нужный момент.

Я знаю, что это может быть обманчиво, потому что я играю в стольких разных группах, но в сутках 24 часа, а сплю я всего восемь часов, или семь-восемь часов, так что остаётся ещё 16 часов. И я не беру выходных по субботам и воскресеньям. Так что это было несложно».

Как рассказал Chuck, он был удивлён, что Dave так быстро отозвался после того, как TESTAMENT обнародовали новость о своём разрыве с Gene'ом:

«Это случилось буквально через несколько минут после объявления. Dave не помнит, но его сообщение гласило: "Lombardo?". Такой был текст. Я такой: "Да ты меня обманываешь. Тиффани, Lombardo только что написал мне: "Lombardo?" Я сразу же перезвонил ему и сказал: "Эй, чувак, что происходит?" Он ответил: "Чувак, я слышал новости". Я такой: "Я бы позвонил тебе сразу, но просто подумал, что для тебя это как-то несерьёзно, потому что я знаю, что ты, вероятно, очень занят со всеми остальными проектами". А он такой: "Нет. У меня как раз есть возможность приступить к работе, и я с удовольствием вернусь". И мы поговорили о "The Gathering", о том, чтобы сделать это снова. Вот так всё и получилось. Исполнение "The Gathering" может стать реальностью — это ровно то, что мы обсуждали ранее».

DAVE LOMBARDO Says




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
3 мар 2022, 14:31
Справедливости ради - для состава The Gathering не хватает Мёрфи, который мог сильно влиять на звучание альбома. Но в любом случае смена барабанщика реально крутая.


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