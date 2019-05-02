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*ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно» 55
*Новое видео RAMMSTEIN 53
*Новый сингл HAMMERFALL 36
*Бывший барабанщик AMON AMARTH раскритиковал фронтмена группы... 29
*OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни» 29
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Testament

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6 май 2019 : 		 TESTAMENT готовятся к записи

30 апр 2019 : 		 TESTAMENT «почти готовы» к записи «ультратяжёлого альбома»

9 янв 2019 : 		 Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-металле

10 дек 2018 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Похоже, новый альбом будет тяжёлым и олдскульным»

22 ноя 2018 : 		 Вокалист TESTAMENT понимает, почему некоторые рокеры пользуются подложками

26 сен 2018 : 		 TESTAMENT записали полноценную балладу

28 авг 2018 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Цель — выпустить альбом летом»

27 июл 2018 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Надеюсь, что начнем запись зимой»

4 апр 2018 : 		 TESTAMENT хотят выпустить альбом в 2019 году

2 апр 2018 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Уходить не планируем»

1 апр 2018 : 		 Концертное видео TESTAMENT

20 мар 2018 : 		 Вокалист TESTAMENT о решении SLAYER

22 сен 2017 : 		 Переиздания TESTAMENT выйдут осенью

26 авг 2017 : 		 Альбомы TESTAMENT выйдут на виниле

27 апр 2017 : 		 Гитарист TESTAMENT огорчён недавними смертями в мире рока

30 мар 2017 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Люблю курнуть»

29 мар 2017 : 		 Новое промо книги TESTAMENT

21 мар 2017 : 		 Новый альбом TESTAMENT может выйти в 2018 году

14 мар 2017 : 		 TESTAMENT уже начали работу над альбомом

11 мар 2017 : 		 TESTAMENT выпустят биографию

15 фев 2017 : 		 Гитарист TESTAMENT защитил выступление METALLICA и LADY GAGA

8 фев 2017 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

20 дек 2016 : 		 ALEX SKOLNICK прокомментировал фотографию KANYE WEST'а в футболке TESTAMENT

16 дек 2016 : 		 Гитаристу TESTAMENT вернули украденную гитару

31 окт 2016 : 		 Новое видео TESTAMENT

28 окт 2016 : 		 Вокалист TESTAMENT о словах бывшего басиста
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TESTAMENT готовятся к записи



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TESTAMENT отправились в студию вместе с продюсером Juan'ом Urteaga (MACHINE HEAD, EXODUS) для записи нового материала. Эту информацию подтвердил Eric Peterson:

«Да-да, всё официально! Мы в студии и заканчиваем подготовку к новому альбому. Это будет убойная пластинка, которая сейчас обретает форму».

Вторит ему и Steve DiGiorgio: «Время подготовки в студии к новому альбому TESTAMENT. Мы тут с Juan'ом, @ericpetersonofficial и @therealgenehoglan работаем над новыми песнями, будет тяжело!»



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