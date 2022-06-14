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Testament

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GENE HOGLAN рад, что DAVE LOMBARDO вернулся в TESTAMENT



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В новом интервью подкасту "Talk Toomey" барабанщик Gene Hoglan объяснил, что ушёл из TESTAMENT из-за плотного графика работы:

«Это был очень дружеский разрыв, и никто не хотел, чтобы он произошёл. Но я знаю TESTAMENT, они должны продолжать деятельность».

54-летний музыкант рассказал о конфликтах в его графике, которые привели к его уходу из TESTAMENT:

«Во время пандемии я нашёл время, чтобы начать курировать многие свои проекты, поэтому, когда я расписывал дела в календаре, они начинали вступать в конфликт с некоторыми планами TESTAMENT, и это понятно. Так что в итоге дело дошло до: "Мужик, мы все должны что-то сделать". И для TESTAMENT всё сложилось довольно легко и быстро. Когда я сказал: "Ребята, я не знаю, смогу ли я сделать всё, что вам нужно, но я знаю, что вам нужен кто-то, кто будет слэмить с вами весь раунд". Я сказал, что нужно кого-то взять на несколько выступлений, пока я уезжаю и занимаюсь чем-то единоразовым, или пока у меня есть проекты альбомов, запланированные на лето 2022 года, которые нужно было сделать в 2021 году. Так что всё превратилось в ситуацию типа: "Ребята, вам нужно продолжать двигаться вперёд. Мне самому нужно двигаться вперёд. Никогда не знаешь, что ждёт в будущем, но, по крайней мере, прямо сейчас надо подобрать кого-нибудь другого". И посмотрите, кого они в итоге заполучили — могучего мистера Dave'a Lombardo. Выиграли все. Фанаты TESTAMENT очень счастливы».

Хоглан сказал, что он узнал о возвращении Dave'a Lombardo в TESTAMENT намного раньше до того, как об этом было объявлено:

«Я узнал об этом за пару месяцев до этого. Люди спрашивали: "Ты знаешь, кто этот новый барабанщик? О Боже!" А я такой: "Позвольте мне сказать вам вот что: "Фанаты TESTAMENT, фанаты хэви-металла, фанаты ударных будут очень рады, когда узнают, кто этот человек". И конечно, всё сложилось просто потрясно для всех нас, так что ура — все двигаются вперёд и все счастливы. В итоге все в выигрыше».
Джин повторил, что он поддерживает дружеские отношения с Ломбардо и другими участниками TESTAMENT. На самом деле, когда TESTAMENT выступали в Сан-Диего 12 апреля в рамках тура "The Bay Strikes Back Tour", Hoglan поделился фотографией за кулисами с Lombardo и написал под ней:

«Было здорово увидеть моих братьев из могучей группы TESTAMENT и поприветствовать мистера Lombardo, вернувшегося в семью. Он был на высоте, и мы отлично провели время, вспоминая старые времена».

В интервью "Talk Toomey" Hoglan также сказал:

«Мы с Dave'ом были приятелями с самой юности. Мы провели наш самый первый тур вместе. Мне было 16, ему 18 — что-то в этом роде. Так что мы знаем друг друга почти всю жизнь. В самом первом туре SLAYER по Западному побережью я был их осветителем. Так что мы давно знакомы. И, чёрт возьми, я сделал небольшой вокальный вклад в "Show No Mercy". Это было на втором альбоме трэш-металла в истории! Как это круто! Так что мы с Dave'ом были приятелями долгое время, и я очень рад, что он подходит для этой работы. Это был естественный выбор. Всё отлично сложилось. Я был очень рад побывать на концерте. Всё было здорово, мы отлично провели время. Мы все по-прежнему друзья. Это большая семья, так что всё прошло довольно гладко».






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14 июн 2022
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smolet18-02-44
Хоглан похудел, капец.

просмотров: 303

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