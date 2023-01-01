1 авг 2023



Гитарист TESTAMENT: «Ой как все стало дорого»



Eric Peterson в рамках недавнего интервью ответил на вопрос об ощущениях, которые он испытал по возвращения на сцену после пандемии:



«Я бы сказал, что самое главное, и я думаю, что большинство групп с этим согласятся, это просто признание того, что мы делаем. Я всегда считал, что в музыкальном бизнесе, особенно если у тебя все хорошо, все хотят слушать музыку, и у тебя всегда будет работа, пока люди хотят слушать твою музыку. Но пандемия [смеется], даже если люди хотят тебя слушать, может все изменить. И я просто подумал: "Вот это да!"».



Он также затронул некоторые реалии гастрольной деятельности после пандемии, включая возросшие расходы на поездки — бензин, гастрольные автобусы, гостиницы и перелеты.



«Стоимость топлива выросла. Многое подорожало. Возможно, некоторые гонорары для групп не увеличились. Некоторые из моих любимых техников, которые работали со мной, больше не занимаются этим бизнесом, потому что три года без работы - это очень тяжело. К счастью, мы постепенно собрали новую команду, и, похоже, все работает на полную катушку. Мы очень довольны. Но, да, это вызов. Это как начать все сначала - новый звукорежиссер, новые гитарные техники. Когда снова начались гастроли, все снова стали путешествовать, так что никаких автобусов не осталось. Это было тяжело. Но я полагаю, что из-за отношений, которые TESTAMENT поддерживали со многими компаниями на протяжении многих лет, мы оказались одной из самых удачливых групп, которая смогла продолжать получать услуги».







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