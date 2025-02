сегодня



QUEENSRŸCHE открыли тур



Выступлением 31 января в Kulttuuritalo, Helsinki, Finland, QUEENSRŸCHE открыли "The Origins Tour":



EP:



01. Queen Of The Reich

02. Nightrider

03. Blinded

04. The Lady Wore Black

05. The Warning



"Warning" album:



06. En Force

07. Deliverance

08. No Sanctuary

09. NM 156

10. Take Hold Of The Flame

11. Before The Storm

12. Child Of Fire

13. Roads To Madness



Encore:



14. Walk In The Shadows

15. Empire

16. Screaming In Digital

17. Eyes Of A Stranger







