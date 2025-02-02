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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 131
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 53
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
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*

Queensrÿche

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QUEENSRŸCHE открыли тур



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Выступлением 31 января в Kulttuuritalo, Helsinki, Finland, QUEENSRŸCHE открыли "The Origins Tour":

EP:

01. Queen Of The Reich
02. Nightrider
03. Blinded
04. The Lady Wore Black
05. The Warning

"Warning" album:

06. En Force
07. Deliverance
08. No Sanctuary
09. NM 156
10. Take Hold Of The Flame
11. Before The Storm
12. Child Of Fire
13. Roads To Madness

Encore:

14. Walk In The Shadows
15. Empire
16. Screaming In Digital
17. Eyes Of A Stranger




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2 фев 2025
L
LU---
Плотный график достаточно,но.......у них и аппарата то особо нет
Барабаны ,гитарки и всё....свет местный.....поэтому норм

просмотров: 197

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