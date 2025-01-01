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*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
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Вокалист QUEENSRŸCHE о своем вкладе в группу



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В рамках недавнего интервью у вокалиста Todd La Torre спросили, какой, на его взгляд, наибольший вклад в эволюцию группы он сделал, присоединившись к команде в 2012 году. Он ответил:

«Ну, ключевое слово, которое ты произнес, это »эволюция", потому что я хотел было сказать, что, по-моему, я вернул много вокальной акробатики, которая отсутствовала долгое время. Что касается эволюции группы, то я не знаю, как ответить на этот вопрос, кроме того, что группа вольна писать такую тяжелую музыку, какую хочет, или нет. Был долгий период времени, когда тяжелые идеи подавлялись и не принимались. И когда я пришел в группу, я полагаю, что оковы были сняты, и парни почувствовали, что они могут писать все, что хотят, без того, чтобы им говорили, что это слишком тяжело, что, я думаю, опять же, способствовало развитию. Но я не знаю, как я способствовал этой эволюции, кроме как просто принимая старый каталог и исполняя эти песни в стандартной тональности, как на пластинках, и особенно принимая [дебютный EP QUEENSRŸCHE] и исполняя его, или весь альбом «The Warning», и тому подобные мелочи - исполняя все эти песни, которые поклонники обожают и которые они не слышали уже долгое время».

Что касается того, чего поклонники могут ожидать от QUEENSRŸCHE в ближайшие месяцы, Todd сказал:

«Того же, что мы делали последние 13 лет. Мы пишем пластинки, так что сейчас мы работаем над новым альбомом, а потом отправимся с ним в тур. Просто такова природа наших зверюг. Мы гастролируем круглый год и стараемся найти время, чтобы написать новую музыку, а потом записать ее, выпустить, раскрутить, снять видео и все такое. В общем, все то же самое, что мы делали. Сейчас мы просто работаем над следующей пластинкой».




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