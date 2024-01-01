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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 46
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 39
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 36
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
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Queensrÿche

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|||| сегодня

QUEENSRŸCHE думают о студии



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Гитарист QUEENSRŸCHE Michael Wilton так ответил на вопрос, думает ли группа о новом материале:

«Да, после успеха «Digital Noise Alliance» нам придется взять новую высоту. Мы много гастролируем, поэтому нам нужно решить, когда именно мы будем записывать следующий альбом. Мы обмениваемся демо-версиями идей, пишем в дороге и когда у нас есть перерывы дома. Мы надеемся, что в следующем году, возможно, попадем в студию.

Мы постоянно думаем о том, что будем делать дальше, но люди больше не покупают диски и пластинки, поэтому приходится зарабатывать на жизнь в дороге».




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