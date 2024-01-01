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QUEENSRŸCHE думают о студии



Гитарист QUEENSRŸCHE Michael Wilton так ответил на вопрос, думает ли группа о новом материале:



«Да, после успеха «Digital Noise Alliance» нам придется взять новую высоту. Мы много гастролируем, поэтому нам нужно решить, когда именно мы будем записывать следующий альбом. Мы обмениваемся демо-версиями идей, пишем в дороге и когда у нас есть перерывы дома. Мы надеемся, что в следующем году, возможно, попадем в студию.



Мы постоянно думаем о том, что будем делать дальше, но люди больше не покупают диски и пластинки, поэтому приходится зарабатывать на жизнь в дороге».







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