Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 174
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 79
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
*OZZY OSBOURNE пошёл в качалку 23
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON 18
*Видео полного выступления MEGADETH 1990 года 18
*SLAYER сыграют в 51-м летом 17
*Барабанщик DREAM THEATER о физической боли от игры на бараба... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 174
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 79
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
[= ||| все новости группы



*

Queensrÿche

*



3 мар 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE о турах с JUDAS PRIEST

17 фев 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Понятия не имею, когда будет альбом»

2 фев 2025 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

6 ноя 2024 : 		 QUEENSRŸCHE думают о студии

16 май 2024 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

12 май 2024 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE о самых успешных альбомах группы

7 май 2024 : 		 Обновленные клипы QUEENSRŸCHE

30 апр 2024 : 		 Почему QUEENSRŸCHE решили сыграть дебютный альбом

26 апр 2024 : 		 Обновленные клипы QUEENSRŸCHE

29 мар 2024 : 		 QUEENSRŸCHE целиком исполнили дебютные EP и альбом

18 мар 2024 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

5 мар 2024 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

27 дек 2023 : 		 Новая книга о QUEENSRŸCHE выйдет весной

7 дек 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

9 ноя 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE готовит сольный альбом

8 ноя 2023 : 		 QUEENSRŸCHE целиком сыграют дебют

21 сен 2023 : 		 Кавер-версия BILLY IDOL от QUEENSRŸCHE

18 июл 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

10 июн 2023 : 		 Бывший из QUEENSRŸCHE продолжает крестовый поход

5 июн 2023 : 		 SCOTT ROCKENFIELD обещает правду о QUEENSRŸCHE

4 май 2023 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

13 апр 2023 : 		 MATT BARLOW присоединился на сцене к QUEENSRŸCHE

12 апр 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о сет-листах

18 мар 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Нам предлагали много денег за реюнион?»

8 мар 2023 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

28 фев 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист QUEENSRŸCHE о турах с JUDAS PRIEST



zoom
MICHAEL WILTON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каково ему и его коллегам по группе было участвовать в нескольких турах по США в качестве группы поддержки JUDAS PRIEST:

«Как фанату мне это нравится, потому что я вырос, слушая JUDAS PRIEST. Когда мне было 16–18 лет, я слушал "Sad Wings Of Destiny". Эти старые альбомы JUDAS PRIEST были очень крутыми, и, конечно же, у Rob Halford'a был потрясающий голос. Играть вместе с ними — это просто умопомрачительно. Они профессионалы, отличные ребята, и мы надеемся, что сделаем это — я думаю, мы выступим с ними в апреле в Южной Америке, так что мы увидим их снова... Это здорово. Они всё ещё гастролируют, и мы следим за ними в социальных сетях и очень уважаем то, что они делают... Rob Halford — это воплощение металла. Он потрясающий».




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 131

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом