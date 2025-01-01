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Гитарист QUEENSRŸCHE о турах с JUDAS PRIEST



MICHAEL WILTON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каково ему и его коллегам по группе было участвовать в нескольких турах по США в качестве группы поддержки JUDAS PRIEST:



«Как фанату мне это нравится, потому что я вырос, слушая JUDAS PRIEST. Когда мне было 16–18 лет, я слушал "Sad Wings Of Destiny". Эти старые альбомы JUDAS PRIEST были очень крутыми, и, конечно же, у Rob Halford'a был потрясающий голос. Играть вместе с ними — это просто умопомрачительно. Они профессионалы, отличные ребята, и мы надеемся, что сделаем это — я думаю, мы выступим с ними в апреле в Южной Америке, так что мы увидим их снова... Это здорово. Они всё ещё гастролируют, и мы следим за ними в социальных сетях и очень уважаем то, что они делают... Rob Halford — это воплощение металла. Он потрясающий».







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