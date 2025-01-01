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*У KING DIAMOND есть целых десять песен 59
*EKTOMORF выступят в России в мае 37
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
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Queensrÿche

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Гитарист QUEENSRŸCHE: «Понятия не имею, когда будет альбом»



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MICHAEL WILTON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, когда стоит ждать нового альбома QUEENSRŸCHE:

«У нас остался один альбом по контракту с Century Media и Sony. И да, сейчас мы готовим демо-записи. И когда же она будет готова? Не знаю. У QUEENSRŸCHE много гастролей, и нужно согласовывать график с продюсером. Но да, мы начали делать демо-записи, и у нас есть неплохой набор мелодий. И мы уже готовы отправиться в Европу, затем мы отправимся в круиз Monsters Of Rock, потом мы поедем в Южную Америку, и после этого, возможно, мы сможем немного больше сосредоточиться на следующем альбоме QUEENSRŸCHE».

На вопрос, не думает ли он, что следующий альбом QUEENSRŸCHE появится не раньше 2026 года, Michael сказал:

«Мы не знаем. Просто потому, что сейчас все труднее найти время, когда мы можем заниматься этим. Мы постоянно гастролируем или находимся в дороге, даем концерты по выходным или что-то еще. Посмотрим, что из этого получится».




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