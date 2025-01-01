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*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 43
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 28
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Lacuna Coil

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8 мар 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вы можете нападать на меня, потому что я встану, отвечу и донесу до всех, что вы гребаный мудак»

4 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об искусственном интеллекте

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10 янв 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

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24 ноя 2024 : 		 ANDREA FERRO за альбомы или синглы?

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20 июн 2024 : 		 Гитарист LACUNA COIL об уходе из группы

17 июн 2024 : 		 LACUNA COIL расстались с гитаристом

30 май 2024 : 		 Вокалистка LACUNA COIL об искусственном интеллекте

27 май 2024 : 		 Новый альбом LACUNA COIL в этом году

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30 апр 2024 : 		 LACUNA COIL исполнили новую песню

21 апр 2024 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY в новом видео LACUNA COIL

22 июл 2023 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

26 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LACUNA COIL
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|||| 8 мар 2025

Вокалистка LACUNA COIL: «Вы можете нападать на меня, потому что я встану, отвечу и донесу до всех, что вы гребаный мудак»



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В недавнем интервью у CRISTINA SCABBIA спросили, как она справляется с негативными отзывами о своей группе, а также с онлайн-троллями, которые нападают на нее лично в интернете:

«Невозможно прочитать все [рецензии], потому что сейчас так много изданий - не только несколько печатных журналов, но и Интернет. Они повсюду. И у каждого есть свое мнение, даже если он ничего не смыслит в музыке, даже если он не слышал пластинку.

Я читаю их при каждом удобном случае — я читаю их все. Я очень часто бываю в Интернете. Я пытаюсь выяснить, что люди думают о пластинке и [их] мнения. Мне не важно, нравится она людям или нет. Конечно, я очень рада, если людям нравится наша музыка. Я не против, если критика затрагивает личные аспекты музыкантов. Если вы слушаете альбом и он вам не нравится, это нормально. Если же вы говорите что-то обо мне, моей личной жизни или просто — ну, не знаю — «я ее терпеть не могу, потому что это, это и это», я вам отвечу. Я выскажусь в социальных сетях, потому что не могу представить, что эти люди могут пользоваться теми, кто намного слабее меня и у кого, возможно, нет достаточно сильных позиций, чтобы отреагировать, и все может пойти кувырком. Потому что слишком много людей думают, что они могут делать все, что хотят, с тем, что пишут, не задумываясь о последствиях.

Так что, да, вы можете нападать на LACUNA COIL. И вы можете нападать на Cristina Scabbia, потому что Cristina Scabbia встанет, ответит и скажет вам, что вы гребаный мудак. И сделает это не только ради себя, но и чтобы все остальные прочитали, что ты гребаный мудак. Так что, может быть, в следующий раз ты либо сменишь тон, либо вообще ничего не скажешь. Потому что если ты делаешь это со мной, я реагирую. Если вы сделаете это с кем-то, кто находится не в том психическом состоянии, этот человек может сделать что-то очень плохое. А вы будете продолжать жить с чувством: «О, у меня есть клавиатура. Я могу писать все, что захочу». Нет, это не совсем так. Вы можете выразить свои предпочтения. Вы можете сказать: «Мне не нравится эта запись. Я предпочитаю альбом, который они сделали несколько лет назад». То же самое касается и рецензий. В смысле, почему меня должна волновать рецензия парня, который — я не знаю — возможно, просто слушает блэк-металл и, возможно, прослушал наш альбом один раз очень быстро, оценил его и подал голос? Мне все равно. Все равно. У вас другой вкус. Вы решили, что альбом отстойный. А может, он вам все равно не понравился бы. Я к тому, что всем не угодишь».




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