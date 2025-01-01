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*MASTODON расстались с гитаристом 222
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
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Lacuna Coil

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Вокалист LACUNA COIL о важности визуальной составляющей для группы



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ANDREA FERRO в недавнем интервью рассказал о важности визуальной составляющей группы, особенно в том, что касается сценической одежды, которую он и остальные участники LACUNA COIL надевают во время каждого альбомного цикла:

«Для нас важно, чтобы всё было в едином ключе. Оформление альбома, все идеи вокруг промоушна, конечно же, сценическая одежда, задник, всё оборудование на сцене. Поэтому мы уделяем этому внимание. Нам нравится придумывать много идей, а затем передавать их художникам, которые могут проработать их более профессионально. Мы работаем с Роберто Тодерико, итальянским художником из Неаполя».

Насчёт последнего альбома LACUNA COIL «Sleepless Empire», который вышел в прошлом месяце на Century Media, он сказал:

«В самом начале мы дали Роберто несколько базовых вариантов для обложки, с черепом ворона. Мы дали ему очень простую версию, а потом он превратил её в этот потрясающий образ. И мы используем его на наших сценических костюмах. Вначале мы носили эти костюмы, потому что нам нужен был образ, чтобы поддержать обложку и посыл нового альбома. А сейчас мы разрабатываем несколько вариантов одежды, особенно для меня и Cristina, которую мы собираемся показать в туре, который состоится в следующем месяце в Южной Америке. У нас есть несколько новых вещей, но мы также собираемся развивать эту линию всё больше и больше по ходу работы над альбомом, потому что для нашей группы очень важно иметь такие театральные образы. Важно, что мы втягиваем слушателей в атмосферу альбома и на живых выступлениях. Это очень важно. Я не говорю, что все должны делать то же самое. Если вы играете более хардкорную музыку, возможно, вам не нужен такой образ — вам нужен, скорее, образ уличного авторитета, татуировки, банданы и прочее — но для нас важно обладать этим более театральным, сильным эффектом».




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