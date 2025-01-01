сегодня



Вокалист LACUNA COIL о важности визуальной составляющей для группы



ANDREA FERRO в недавнем интервью рассказал о важности визуальной составляющей группы, особенно в том, что касается сценической одежды, которую он и остальные участники LACUNA COIL надевают во время каждого альбомного цикла:



«Для нас важно, чтобы всё было в едином ключе. Оформление альбома, все идеи вокруг промоушна, конечно же, сценическая одежда, задник, всё оборудование на сцене. Поэтому мы уделяем этому внимание. Нам нравится придумывать много идей, а затем передавать их художникам, которые могут проработать их более профессионально. Мы работаем с Роберто Тодерико, итальянским художником из Неаполя».



Насчёт последнего альбома LACUNA COIL «Sleepless Empire», который вышел в прошлом месяце на Century Media, он сказал:



«В самом начале мы дали Роберто несколько базовых вариантов для обложки, с черепом ворона. Мы дали ему очень простую версию, а потом он превратил её в этот потрясающий образ. И мы используем его на наших сценических костюмах. Вначале мы носили эти костюмы, потому что нам нужен был образ, чтобы поддержать обложку и посыл нового альбома. А сейчас мы разрабатываем несколько вариантов одежды, особенно для меня и Cristina, которую мы собираемся показать в туре, который состоится в следующем месяце в Южной Америке. У нас есть несколько новых вещей, но мы также собираемся развивать эту линию всё больше и больше по ходу работы над альбомом, потому что для нашей группы очень важно иметь такие театральные образы. Важно, что мы втягиваем слушателей в атмосферу альбома и на живых выступлениях. Это очень важно. Я не говорю, что все должны делать то же самое. Если вы играете более хардкорную музыку, возможно, вам не нужен такой образ — вам нужен, скорее, образ уличного авторитета, татуировки, банданы и прочее — но для нас важно обладать этим более театральным, сильным эффектом».







+0 -0



просмотров: 169

