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Гитарист LACUNA COIL об уходе из группы



DIEGO CAVALLOTTI опубликовал следующее сообщение:



«Я хочу рассказать всем вам об уходе из группы.



Да, я больше не являюсь частью LACUNA COIL.



Хотя это решение не является результатом моей неудовлетворенности или желания исследовать новые возможности, я спокойно решил принять его в знак уважения к этим почти 10 замечательным годам, проведенным вместе, играя по всему миру, и чтобы позволить группе продолжить свой путь без меня.



Я желаю Maki, Andrea, Cristina и Richard самого большого успеха и огромного наслаждения. Я благодарю их за огромный опыт, накопленный за все эти годы, проведенные всегда бок о бок.



Я благодарю всех вас, друзей, поклонников и артистов, которые написали мне, но прежде всего за огромную поддержку, которую я получаю.



Однако это не конец, просто одна глава закрыта, и я готов написать другую. Для меня музыка была и остается единственным смыслом жизни, и я никогда не перестану заниматься любимым делом, даже если это будет означать возвращение к игре в гаражах или на улице перед кем попало.



Мне не терпится узнать, что ждет меня в будущем, я готов оценить любую новую возможность и буду продолжать реализовывать свои проекты с гордостью и самоотдачей.



Большое спасибо всем, увидимся!»





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