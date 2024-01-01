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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 56
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 27
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Lacuna Coil

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Гитарист LACUNA COIL об уходе из группы



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DIEGO CAVALLOTTI опубликовал следующее сообщение:

«Я хочу рассказать всем вам об уходе из группы.

Да, я больше не являюсь частью LACUNA COIL.

Хотя это решение не является результатом моей неудовлетворенности или желания исследовать новые возможности, я спокойно решил принять его в знак уважения к этим почти 10 замечательным годам, проведенным вместе, играя по всему миру, и чтобы позволить группе продолжить свой путь без меня.

Я желаю Maki, Andrea, Cristina и Richard самого большого успеха и огромного наслаждения. Я благодарю их за огромный опыт, накопленный за все эти годы, проведенные всегда бок о бок.

Я благодарю всех вас, друзей, поклонников и артистов, которые написали мне, но прежде всего за огромную поддержку, которую я получаю.

Однако это не конец, просто одна глава закрыта, и я готов написать другую. Для меня музыка была и остается единственным смыслом жизни, и я никогда не перестану заниматься любимым делом, даже если это будет означать возвращение к игре в гаражах или на улице перед кем попало.

Мне не терпится узнать, что ждет меня в будущем, я готов оценить любую новую возможность и буду продолжать реализовывать свои проекты с гордостью и самоотдачей.

Большое спасибо всем, увидимся!»




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