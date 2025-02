сегодня



Вокалистка LACUNA COIL о встрече с лидером MEGADETH



CRISTINA SCABBIA в недавней беседе рассказала о своём участии в записи переработанной версии песни MEGADETH «À Tout Le Monde», получившей новое название «À Tout Le Monde (Set Me Free)», которая вошла в альбом 2007 года «United Abominations»:



«Я помню, что мы не встречались до записи. Всё, что было, — это оригинальная версия, которая мне нравилась. Поэтому мне пришлось с нуля создавать гармонические партии и орнаментации. Я работала с [продюсером] Andy Sneap. Помню, что я пробыла [в его студии в Великобритании] несколько дней. Я приехала вечером и потратила целый день на запись. Всё, что я задумала, или Энди задумал, было чем-то из серии: "Давай сделаем это". И мы отдали весь записанный материал Dave'y, лидеру MEGADETH], а потом они сделали сведение так, как хотели. Но я в основном перепевала то, что пел Dave. Я сделала гармонизации. Я записала несколько "охов" и "ахов", не зная, чего они хотят, потому что общение происходило по почте. Мой менеджмент попросил меня спеть с ними. Я сразу же согласилась, потому что это был классный опыт и большая честь, и я люблю эту песню. Но через некоторое время я поехала в Лос-Анджелес, где проходили съёмки клипа, и именно тогда мы встретились в первый раз. Клип был снят за два дня. Все съёмки я провела во второй день, а в первый было выступление группы. Я пришла туда, где они снимали, и начала разговаривать с Dave'ом, и он был очень крут, очень добр. А потом мы несколько раз ездили вместе в турне».



Она также рассказала о своих впечатлениях о Dave после первой встречи с ним:



«Это было так невероятно, потому что я не знала, чего ожидать, ведь у многих людей разные представления о Dave. Так что я подумала: "О Боже". Я немного боялась встретиться с ним. А он оказался милым, очень нежным. Помню, в первый день тура он оставил бутылку шампанского с запиской: "Спасибо, что ты с нами в туре". Он был чрезвычайно мил. Мы попросили его сфотографироваться со всей группой, и он с радостью согласился.



Я помню, что он разозлился на меня только один раз, потому что я помню, что он устроил вечеринку после одного из концертов. Он сказал: "Хорошо, давайте организуем её". Кажется, это была вечеринка с маргаритой, что-то в этом роде, для всей группы, всего тура, всех групп. Он просто хотел устроить мероприятие, которое собрало бы нас всех вместе. И я помню, что там звучала металлическая музыка. Но через некоторое время я устала, потому что я люблю металлическую музыку, но, как по мне, для вечеринок больше подходит другой тип музыки. Поэтому я сказала: "Давайте внесём небольшие изменения. Давайте поставим — не знаю — музыку 1970-х или диско", а он посмотрел на меня и сказал: "Я очень зол“.



Но он подарил мне одну из своих гитар в знак благодарности за то, что я спела с ним песню. Я помню, что он пришёл с двумя гитарами. Одна была "Angel Of Death", а другая — с принтом "United Abominations". И он попросил меня выбрать. Я сказала: "В одном альбоме я, а в другом "Angel Of Death". И я посмотрела пристально. Я сказала: "Я выбираю эту". А он такой: "Хорошо, но состояние у неё не очень. Тебе придётся её настроить". А я говорю: "Я не против. Я никогда не продам её. Я никогда не прикоснусь к ней. Она навсегда останется в моём доме"».







