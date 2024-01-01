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ANDREA FERRO за альбомы или синглы?



В недавнем интервью у ANDREA FERRO спросили, нравится ли ему и его коллегам по группе по-прежнему выпускать полноформатные альбомы, или же они начинают задумываться о том, чтобы в будущем сосредоточиться на синглах:



«Я полагаю, что рок-музыка и металл в частности — один из немногих жанров, где по-прежнему важно выпускать альбом. Но, наверное, это единственный жанр, потому что я не вижу этого в трэп-музыке и тому подобных жанрах. Но мы все еще продаем довольно много физической продукции, включая винилы и диджипаки, в основном специальные издания. Конечно, не так много джевелкейсов, но другие более полные версии все еще очень популярны среди фанатов. Так что это того стоит, несомненно.



Я уверен, что для нас по-прежнему важно работать над определенным количеством песен. Это не обязательно должен быть один альбом. Это может быть пять или шесть песен — может быть, не обязательно 12 или 10 — но для нас чем больше мы пишем песен, тем лучше они получаются. Обычно последние песни — самые лучшие, потому что именно они немного отходят от того, что мы делали в прошлом, и звучат немного интереснее, не меняя полностью стиль, но, по крайней мере, появляется больше времени для экспериментов в создании композиций. Так что это важно для нас в этом смысле и в том смысле, что мы хотим раскрыть определенное количество тем, о которых хотим рассказать. Но, конечно, мы также могли бы просто выпускать сингл за синглом и выпустить четыре или пять синглов, и все. Это все равно сработает, может быть, для тура или для выступления на фестивале, но нам по-прежнему нравится записывать полный альбом и работать над несколькими вариантами. Потому что иногда ты просто начинаешь, а потом, чем больше работаешь, тем больше вникаешь в интересные моменты и обнаруживаешь какие-то жемчужины, которые, возможно, не были видны в начале. Так что для нас это все равно стоит того. Может быть, для всех остальных это и не так».







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