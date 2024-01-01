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*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 33
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 25
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Lacuna Coil

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27 май 2024 : 		 Новый альбом LACUNA COIL в этом году

6 май 2024 : 		 ASH COSTELLO присоединилась на сцене к LACUNA COIL

30 апр 2024 : 		 LACUNA COIL исполнили новую песню

21 апр 2024 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY в новом видео LACUNA COIL

22 июл 2023 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

26 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LACUNA COIL

21 июн 2023 : 		 Нового альбома LACUNA COIL до 2024 не будет

15 июн 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о том, как сложно быть девочкой в мире мальчиков

2 июн 2023 : 		 Новая песня LACUNA COIL

28 май 2023 : 		 Документальный фильм от LACUNA COIL

22 май 2023 : 		 LACUNA COIL исполнила новую песню

3 апр 2023 : 		 LACUNA COIL в "Zombicide: White Death"

4 фев 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL чуть себя не спалила

12 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вернуться к работе над "Comalies" было непросто»

5 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут котировать так же, как мужчин

27 дек 2022 : 		 Музыканты LACUNA COIL — о социальных сетях

7 дек 2022 : 		 LACUNA COIL начнут работу в 2023 году

14 ноя 2022 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Оставайтесь честными со слушателями»

7 ноя 2022 : 		 Раньше, чем в конце следующего года, нового от LACUNA COIL не ждите

26 окт 2022 : 		 Носки исполняют LACUNA COIL

20 окт 2022 : 		 LACUNA COIL отметила юбилей "Comalies"

19 окт 2022 : 		 Вокалистка LACUNA COIL и тролли

15 окт 2022 : 		 Зачем LACUNA COIL переделали альбом? — 2

13 окт 2022 : 		 Зачем LACUNA COIL переделали альбом?

4 окт 2022 : 		 У LACUNA COIL есть 5–6 новых песен

16 сен 2022 : 		 Новое видео LACUNA COIL
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Новый альбом LACUNA COIL в этом году



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Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia в недавней беседе так ответила на вопрос о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Я не могу сказать вам многого. Могу сказать, что мы продвигаемся очень быстро. Мы почти на 100... Мы завершили, скажем так, демо-запись. Нам еще нужно записать остальные песни, но мы это сделаем в ближайшее время - возможно, после тура, после [майского 2024 года] североамериканского тура. И если все пойдет как задумано, то до конца года [он] будет выпущен. И это уже важная информация, потому что мы всегда говорим: "Мы не знаем. Может быть"... Мне очень нравятся песни. Я участвую в процессе. Но я очень довольна»




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