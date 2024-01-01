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Новый альбом LACUNA COIL в этом году



Вокалистка LACUNA COIL Cristina Scabbia в недавней беседе так ответила на вопрос о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Я не могу сказать вам многого. Могу сказать, что мы продвигаемся очень быстро. Мы почти на 100... Мы завершили, скажем так, демо-запись. Нам еще нужно записать остальные песни, но мы это сделаем в ближайшее время - возможно, после тура, после [майского 2024 года] североамериканского тура. И если все пойдет как задумано, то до конца года [он] будет выпущен. И это уже важная информация, потому что мы всегда говорим: "Мы не знаем. Может быть"... Мне очень нравятся песни. Я участвую в процессе. Но я очень довольна»







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