Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 20
*Новое видео DREAM THEATER 17
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 13
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 12
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 12
*Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA? 11
*Новый альбом ARCH ENEMY выйдет весной 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 20
*Новое видео DREAM THEATER 17
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
[= ||| все новости группы



*

Lacuna Coil

*



12 окт 2024 : 		 LACUNA COIL определилась с гитаристом

2 окт 2024 : 		 Новое видео LACUNA COIL

7 авг 2024 : 		 LACUNA COIL отыграла первое шоу с новым гитаристом

2 авг 2024 : 		 RANDY BLYTHE в новой песне LACUNA COIL

25 июл 2024 : 		 LACUNA COIL заканчивают работу над альбомом

20 июн 2024 : 		 Гитарист LACUNA COIL об уходе из группы

17 июн 2024 : 		 LACUNA COIL расстались с гитаристом

30 май 2024 : 		 Вокалистка LACUNA COIL об искусственном интеллекте

27 май 2024 : 		 Новый альбом LACUNA COIL в этом году

6 май 2024 : 		 ASH COSTELLO присоединилась на сцене к LACUNA COIL

30 апр 2024 : 		 LACUNA COIL исполнили новую песню

21 апр 2024 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY в новом видео LACUNA COIL

22 июл 2023 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

26 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LACUNA COIL

21 июн 2023 : 		 Нового альбома LACUNA COIL до 2024 не будет

15 июн 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о том, как сложно быть девочкой в мире мальчиков

2 июн 2023 : 		 Новая песня LACUNA COIL

28 май 2023 : 		 Документальный фильм от LACUNA COIL

22 май 2023 : 		 LACUNA COIL исполнила новую песню

3 апр 2023 : 		 LACUNA COIL в "Zombicide: White Death"

4 фев 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL чуть себя не спалила

12 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вернуться к работе над "Comalies" было непросто»

5 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут котировать так же, как мужчин

27 дек 2022 : 		 Музыканты LACUNA COIL — о социальных сетях

7 дек 2022 : 		 LACUNA COIL начнут работу в 2023 году

14 ноя 2022 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Оставайтесь честными со слушателями»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

LACUNA COIL определилась с гитаристом



zoom
Daniele Salomone подтвердил, что стал новым гитаристом LACUNA COIL:

«Я так благодарен @lacunacoilofficial за этот удивительный опыт. Для меня большая честь помогать им. Я хочу поблагодарить @cristinascabbia @maki @andrea_ferro_official & @richardmeiz (aka pastafrollo) за доверие ко мне. Так что да, ребята, Неизвестный — это я...»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 49

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом