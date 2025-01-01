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Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии»



CRISTINA SCABBIA в недавнем интервью Kerrang! ответила на вопрос, почему новый альбом, выходящий 14 февраля, получил название "Sleepless Empire":



«Мы выбрали это название, потому что оно отражает время, в котором мы живем сегодня. Мы всегда бодрствуем, постоянно стараемся быть продуктивными, находимся на связи со всем миром, но в то же время мы никогда не были такими разобщенными, обеспокоенными и испытывающими потребность что-то доказывать, постоянно присутствовать, потому что в противном случае весь остальной мир нас забудет.



Я тоже отношу себя к бессонной империи, так что это не критика. Это просто осознание, потому что я принадлежу к тому поколению, которое видело все это и видело, как быстро развивались технологии и как велики были изменения, поэтому я пытаюсь взять лучшее из прошлого, чтобы привнести это в будущее и настоящее, потому что я считаю, что мы должны использовать преимущества технологий. То, что мы сейчас разговариваем через компьютер, — это один из самых прекрасных моментов в технологии, потому что в противном случае вам пришлось бы приехать ко мне или мне к вам, или нам пришлось бы куда-то ехать, чтобы встретиться лично, что было бы весьма затратно. Но таким образом вы экономите время, вы можете сэкономить четыре часа, чтобы провести время со своей семьей, а я могу пойти посмотреть игру AC Milan сегодня вечером с Andrea на стадионе, вместо того чтобы куда-то ехать. Так что технологии хороши, если использовать их с умом. И я люблю прогресс — я люблю технологии и люблю развиваться в ногу со временем - но я считаю, что очень важно помнить о том, что является действительно важным, потому что в конце концов всё время, которое мы тратим на всякую ерунду, которая не обогащает нас как личность, будет потрачено впустую. Поэтому иногда я стараюсь думать об этом, даже если на самом деле первое, что я делаю, проснувшись утром, — это беру телефон и смотрю сообщения, просматриваю их, а может быть, пролистываю истории других людей..



Нам просто нужно быть внимательными. Я полагаю, что особенно новые поколения, которые не видели, как наступала текущая эпоха, и не видели, как все было раньше, склонны к сравнительному анализу. Они видят в социальных сетях красивые жизни других людей и думают, что это и есть реальность. Поэтому иногда они чувствуют себя менее значительными, чем они есть, и испытывают депрессию и разочарование, потому что чувствуют себя неполноценными. Так что, по крайней мере, тот факт, что я родилась раньше, дал мне своего рода убежище, своего рода фильтр, который, возможно, позволяет мне не сравнивать себя с другими людьми, потому что у меня своя жизнь, а у них — своя. И, возможно, не всё, что они показывают в сети, правда. Скорее всего, не всё, что они показывают, — это стопроцентная правда. Может, и так, но кого это волнует? Я должна задуматься о своей жизни. Я должна присмотреться к тому, что я строю. Я должна думать о том, чем я живу. Я должна смотреть на людей, на реальных людей вокруг меня и на реальную жизнь вокруг меня. Должен быть баланс. Как и во всем, нужно просто сохранять правильный баланс».



На вопрос о том, замечает ли она за собой, когда, проснувшись утром, сразу же берет в руки телефон, а затем тратит впустую несколько часов в день, просто пролистывая социальные сети, она сказала:



«О, совершенно точно. Абсолютно. Я на сто процентов таким занимаюсь, особенно по утрам. Но я не просто теряю время, не просто пропадаю в социальных сетях, потому что я занимаюсь этим в качестве своего рода исследования, потому что я хочу посмотреть, что происходит в мире. Мне любопытно — искренне любопытно, — так что, возможно, это всё-таки не совсем пустая трата времени, потому что это всё равно интересно. В чем я виновата, так это в том, что чувствую себя виноватой, когда хочу уделить время самой себе. Когда я получаю сообщение, у меня возникает желание ответить немедленно, иначе я чувствую себя виноватой. А может, мне стоит подождать? Может быть, мне не стоит так сильно переживать, если я отвечу лишь через 10 минут и не отвечу сразу, как только открою глаза. Может, мне стоит просто открыть глаза, пойти на кухню, приготовить себе завтрак, а уже потом начать свой день и посвятить его работе, почте и всему остальному. Вместо этого, я сразу просто хватаюсь за телефон. Я думаю: «Так, мне пришло письмо. Так, я должна ответить». Мои глаза все еще закрыты, но я отвечу.



У всех нас есть этот странный цикл, когда мы напряженно работаем, потому что у нас очень много входящей информации. Затем мы пытаемся отвлечься и расслабиться, просматривая другие материалы в других социальных сетях, думая, что они развлекают. А они вызывают еще большее беспокойство. Так что это цикл, который может быть опасным... Но не всё так плохо. Империя бессонницы — это, по сути, империя людей, которые никогда не спят, постоянно чем-то заняты, что может быть хорошо, а может быть и не очень».







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