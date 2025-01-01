Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 54
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 22
*NEVERMORE ищут вокалиста 16
*Почему AC/DC так названы? 14
*CRAIG GOLDY: «VIVIAN CAMPBELL неуважительно вёл себя с DIO» 10
*Обновленное видео DOKKEN 7
*Концертное видео TARJA 7
*Гитарист HAMMERFALL: «Ну и зачем нам Евровидение?» 6
*JERRY CANTRELL обсуждал с JAMES'ом HETFIELD'ом совместную ра... 5
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 54
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 22
*NEVERMORE ищут вокалиста 16
*Почему AC/DC так названы? 14
[= ||| все новости группы



*

Lacuna Coil

*



9 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии»

24 ноя 2024 : 		 ANDREA FERRO за альбомы или синглы?

12 окт 2024 : 		 LACUNA COIL определилась с гитаристом

2 окт 2024 : 		 Новое видео LACUNA COIL

7 авг 2024 : 		 LACUNA COIL отыграла первое шоу с новым гитаристом

2 авг 2024 : 		 RANDY BLYTHE в новой песне LACUNA COIL

25 июл 2024 : 		 LACUNA COIL заканчивают работу над альбомом

20 июн 2024 : 		 Гитарист LACUNA COIL об уходе из группы

17 июн 2024 : 		 LACUNA COIL расстались с гитаристом

30 май 2024 : 		 Вокалистка LACUNA COIL об искусственном интеллекте

27 май 2024 : 		 Новый альбом LACUNA COIL в этом году

6 май 2024 : 		 ASH COSTELLO присоединилась на сцене к LACUNA COIL

30 апр 2024 : 		 LACUNA COIL исполнили новую песню

21 апр 2024 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY в новом видео LACUNA COIL

22 июл 2023 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

26 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LACUNA COIL

21 июн 2023 : 		 Нового альбома LACUNA COIL до 2024 не будет

15 июн 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о том, как сложно быть девочкой в мире мальчиков

2 июн 2023 : 		 Новая песня LACUNA COIL

28 май 2023 : 		 Документальный фильм от LACUNA COIL

22 май 2023 : 		 LACUNA COIL исполнила новую песню

3 апр 2023 : 		 LACUNA COIL в "Zombicide: White Death"

4 фев 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL чуть себя не спалила

12 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вернуться к работе над "Comalies" было непросто»

5 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут котировать так же, как мужчин

27 дек 2022 : 		 Музыканты LACUNA COIL — о социальных сетях
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии»



zoom
CRISTINA SCABBIA в недавнем интервью Kerrang! ответила на вопрос, почему новый альбом, выходящий 14 февраля, получил название "Sleepless Empire":

«Мы выбрали это название, потому что оно отражает время, в котором мы живем сегодня. Мы всегда бодрствуем, постоянно стараемся быть продуктивными, находимся на связи со всем миром, но в то же время мы никогда не были такими разобщенными, обеспокоенными и испытывающими потребность что-то доказывать, постоянно присутствовать, потому что в противном случае весь остальной мир нас забудет.

Я тоже отношу себя к бессонной империи, так что это не критика. Это просто осознание, потому что я принадлежу к тому поколению, которое видело все это и видело, как быстро развивались технологии и как велики были изменения, поэтому я пытаюсь взять лучшее из прошлого, чтобы привнести это в будущее и настоящее, потому что я считаю, что мы должны использовать преимущества технологий. То, что мы сейчас разговариваем через компьютер, — это один из самых прекрасных моментов в технологии, потому что в противном случае вам пришлось бы приехать ко мне или мне к вам, или нам пришлось бы куда-то ехать, чтобы встретиться лично, что было бы весьма затратно. Но таким образом вы экономите время, вы можете сэкономить четыре часа, чтобы провести время со своей семьей, а я могу пойти посмотреть игру AC Milan сегодня вечером с Andrea на стадионе, вместо того чтобы куда-то ехать. Так что технологии хороши, если использовать их с умом. И я люблю прогресс — я люблю технологии и люблю развиваться в ногу со временем - но я считаю, что очень важно помнить о том, что является действительно важным, потому что в конце концов всё время, которое мы тратим на всякую ерунду, которая не обогащает нас как личность, будет потрачено впустую. Поэтому иногда я стараюсь думать об этом, даже если на самом деле первое, что я делаю, проснувшись утром, — это беру телефон и смотрю сообщения, просматриваю их, а может быть, пролистываю истории других людей..

Нам просто нужно быть внимательными. Я полагаю, что особенно новые поколения, которые не видели, как наступала текущая эпоха, и не видели, как все было раньше, склонны к сравнительному анализу. Они видят в социальных сетях красивые жизни других людей и думают, что это и есть реальность. Поэтому иногда они чувствуют себя менее значительными, чем они есть, и испытывают депрессию и разочарование, потому что чувствуют себя неполноценными. Так что, по крайней мере, тот факт, что я родилась раньше, дал мне своего рода убежище, своего рода фильтр, который, возможно, позволяет мне не сравнивать себя с другими людьми, потому что у меня своя жизнь, а у них — своя. И, возможно, не всё, что они показывают в сети, правда. Скорее всего, не всё, что они показывают, — это стопроцентная правда. Может, и так, но кого это волнует? Я должна задуматься о своей жизни. Я должна присмотреться к тому, что я строю. Я должна думать о том, чем я живу. Я должна смотреть на людей, на реальных людей вокруг меня и на реальную жизнь вокруг меня. Должен быть баланс. Как и во всем, нужно просто сохранять правильный баланс».

На вопрос о том, замечает ли она за собой, когда, проснувшись утром, сразу же берет в руки телефон, а затем тратит впустую несколько часов в день, просто пролистывая социальные сети, она сказала:

«О, совершенно точно. Абсолютно. Я на сто процентов таким занимаюсь, особенно по утрам. Но я не просто теряю время, не просто пропадаю в социальных сетях, потому что я занимаюсь этим в качестве своего рода исследования, потому что я хочу посмотреть, что происходит в мире. Мне любопытно — искренне любопытно, — так что, возможно, это всё-таки не совсем пустая трата времени, потому что это всё равно интересно. В чем я виновата, так это в том, что чувствую себя виноватой, когда хочу уделить время самой себе. Когда я получаю сообщение, у меня возникает желание ответить немедленно, иначе я чувствую себя виноватой. А может, мне стоит подождать? Может быть, мне не стоит так сильно переживать, если я отвечу лишь через 10 минут и не отвечу сразу, как только открою глаза. Может, мне стоит просто открыть глаза, пойти на кухню, приготовить себе завтрак, а уже потом начать свой день и посвятить его работе, почте и всему остальному. Вместо этого, я сразу просто хватаюсь за телефон. Я думаю: «Так, мне пришло письмо. Так, я должна ответить». Мои глаза все еще закрыты, но я отвечу.

У всех нас есть этот странный цикл, когда мы напряженно работаем, потому что у нас очень много входящей информации. Затем мы пытаемся отвлечься и расслабиться, просматривая другие материалы в других социальных сетях, думая, что они развлекают. А они вызывают еще большее беспокойство. Так что это цикл, который может быть опасным... Но не всё так плохо. Империя бессонницы — это, по сути, империя людей, которые никогда не спят, постоянно чем-то заняты, что может быть хорошо, а может быть и не очень».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 137

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом