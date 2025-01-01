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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 35
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Lacuna Coil

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19 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом гитаристе

10 янв 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

9 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии»

24 ноя 2024 : 		 ANDREA FERRO за альбомы или синглы?

12 окт 2024 : 		 LACUNA COIL определилась с гитаристом

2 окт 2024 : 		 Новое видео LACUNA COIL

7 авг 2024 : 		 LACUNA COIL отыграла первое шоу с новым гитаристом

2 авг 2024 : 		 RANDY BLYTHE в новой песне LACUNA COIL

25 июл 2024 : 		 LACUNA COIL заканчивают работу над альбомом

20 июн 2024 : 		 Гитарист LACUNA COIL об уходе из группы

17 июн 2024 : 		 LACUNA COIL расстались с гитаристом

30 май 2024 : 		 Вокалистка LACUNA COIL об искусственном интеллекте

27 май 2024 : 		 Новый альбом LACUNA COIL в этом году

6 май 2024 : 		 ASH COSTELLO присоединилась на сцене к LACUNA COIL

30 апр 2024 : 		 LACUNA COIL исполнили новую песню

21 апр 2024 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY в новом видео LACUNA COIL

22 июл 2023 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

26 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LACUNA COIL

21 июн 2023 : 		 Нового альбома LACUNA COIL до 2024 не будет

15 июн 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о том, как сложно быть девочкой в мире мальчиков

2 июн 2023 : 		 Новая песня LACUNA COIL

28 май 2023 : 		 Документальный фильм от LACUNA COIL

22 май 2023 : 		 LACUNA COIL исполнила новую песню

3 апр 2023 : 		 LACUNA COIL в "Zombicide: White Death"

4 фев 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL чуть себя не спалила

12 янв 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вернуться к работе над "Comalies" было непросто»
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Вокалистка LACUNA COIL о новом гитаристе



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CRISTINA SCABBIA в недавнем интервью ответила на вопрос о том, как группа нашла Daniele Salomone:

«Мы знакомы с Daniele уже несколько лет. Он пришел к нам несколько лет назад, потому что помогал нам и во время других записей, просто помогая настраивать гитарные лады или занимаясь оборудованием. Так что мы попросили его помочь нам в этом цикле.

Когда у нас поменялся состав, мы сразу подумали о нем, потому что это человек, которого мы знаем лично, и мы знаем, что сможем хорошо поладить. Мы знаем, что он невероятный, отличный гитарист. Он знает все об оборудовании, потому что у него самого есть студия, он также продюсирует другие группы, так что он знает, как с этим обращаться. И он был первым, кто пришел нам на ум, когда мы искали человека, который бы играл на гитаре».

Она уточнила, что Daniele пока не постоянный член коллектива:

«Он не то чтобы новый гитарист LACUNA COIL, потому что нам всегда нужно время — нам нужно время. Чтобы стать частью семьи, нужно поездить с LACUNA COIL, чтобы понять, нравится ли тебе это. Так что неизвестно, сможешь ли ты это выдержать, ведь образ жизни музыканта не так прост».




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