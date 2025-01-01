сегодня



Вокалистка LACUNA COIL о новом гитаристе



CRISTINA SCABBIA в недавнем интервью ответила на вопрос о том, как группа нашла Daniele Salomone:



«Мы знакомы с Daniele уже несколько лет. Он пришел к нам несколько лет назад, потому что помогал нам и во время других записей, просто помогая настраивать гитарные лады или занимаясь оборудованием. Так что мы попросили его помочь нам в этом цикле.



Когда у нас поменялся состав, мы сразу подумали о нем, потому что это человек, которого мы знаем лично, и мы знаем, что сможем хорошо поладить. Мы знаем, что он невероятный, отличный гитарист. Он знает все об оборудовании, потому что у него самого есть студия, он также продюсирует другие группы, так что он знает, как с этим обращаться. И он был первым, кто пришел нам на ум, когда мы искали человека, который бы играл на гитаре».



Она уточнила, что Daniele пока не постоянный член коллектива:



«Он не то чтобы новый гитарист LACUNA COIL, потому что нам всегда нужно время — нам нужно время. Чтобы стать частью семьи, нужно поездить с LACUNA COIL, чтобы понять, нравится ли тебе это. Так что неизвестно, сможешь ли ты это выдержать, ведь образ жизни музыканта не так прост».







+0 -0



просмотров: 155

