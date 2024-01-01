17 июн 2024



LACUNA COIL расстались с гитаристом



Группа LACUNA COIL опубликовала следующее сообщение:



«Сейчас, когда мы вступаем в новый цикл, сочиняя и записывая наш следующий альбом, мы расстаемся с Diego 'DD' Cavallotti. Мы благодарим его за множество незабываемых моментов, пережитых за эти годы, и желаем ему удачи в его будущих начинаниях.



Все дальнейшие концертные планы остаются неизменными, а новые песни обретают форму, и нам не терпится поделиться ими с нашими поклонниками»











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