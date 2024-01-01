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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Lacuna Coil

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|||| 17 июн 2024

LACUNA COIL расстались с гитаристом



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Группа LACUNA COIL опубликовала следующее сообщение:

«Сейчас, когда мы вступаем в новый цикл, сочиняя и записывая наш следующий альбом, мы расстаемся с Diego 'DD' Cavallotti. Мы благодарим его за множество незабываемых моментов, пережитых за эти годы, и желаем ему удачи в его будущих начинаниях.

Все дальнейшие концертные планы остаются неизменными, а новые песни обретают форму, и нам не терпится поделиться ими с нашими поклонниками»






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