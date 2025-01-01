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*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
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Lacuna Coil

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LACUNA COIL исполнила новые песни



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Группа LACUNA COIL в рамках выступления 12 марта в El Teatro Flores, Buenos Aires, Argentina, исполнила новые песни “I Wish You Were Dead” и “Gravity”:

“Layers of Time”
“Reckless”
“Hosting the Shadow”
“Tight Rope”
“Kill the Light”
“Our Truth”
“Trip the Darkness”
“Apocalypse”
“Now or Never”
“In The Mean Time”
“Enjoy the Silence” (Depeche Mode cover)
“Entwined”
“Heaven’s A Lie”
“Blood, Tears, Dust”
“Oxygen”
“I Wish You Were Dead” (live debut)
“Veneficium”

Encore:
“Never Dawn”
“Gravity” (live debut)
“Swamped”
“Senzafine” (snippet by request, acapella)
“Nothing Stands in Our Way”




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