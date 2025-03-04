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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 176
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 80
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
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Lacuna Coil

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9 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии»

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2 авг 2024 : 		 RANDY BLYTHE в новой песне LACUNA COIL

25 июл 2024 : 		 LACUNA COIL заканчивают работу над альбомом

20 июн 2024 : 		 Гитарист LACUNA COIL об уходе из группы

17 июн 2024 : 		 LACUNA COIL расстались с гитаристом

30 май 2024 : 		 Вокалистка LACUNA COIL об искусственном интеллекте

27 май 2024 : 		 Новый альбом LACUNA COIL в этом году

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30 апр 2024 : 		 LACUNA COIL исполнили новую песню

21 апр 2024 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY в новом видео LACUNA COIL

22 июл 2023 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

26 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LACUNA COIL

21 июн 2023 : 		 Нового альбома LACUNA COIL до 2024 не будет
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Вокалист LACUNA COIL об искусственном интеллекте



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ANDREA FERRO в недавнем интервью спросили, что он думает относительно использования искусственного интеллекта для создания обложке или даже музыки:

«Я считаю, что технология, как обычно, не хороша и не плоха. Все зависит от того, как вы ее используете. Если это дополнительный инструмент, облегчающий и ускоряющий вашу жизнь, то это нормально. Но если она заменяет творческий потенциал человека, то лично мне это не нравится. Я предпочитаю использовать человеческое творчество, потому что люди прекрасны тем, что совершают ошибки, а из ошибок, как правило, и рождаются великие творения. Что бы вы ни делали — писали книгу, сочиняли песню, снимали фильм — когда вы лажаете или совершаете ошибку, вы можете посмотреть и понять, что в этой ошибке особенного, насколько исключительной она становится, — вот тут-то вы и находите новый путь. Ты узнаешь что-то новое, создаешь что-то новое и уникальное, потому что никогда бы не подумал об этом правильным образом. Так что я считаю, что это не может быть заменено машиной, по крайней мере, пока. Поэтому я полагаю, что человеческое общение очень важно. И нет необходимости использовать искусственный интеллект [для создания обложек альбомов]. Если вы найдете правильного художника, это даже не так дорого. Я полагаю, что это достаточно дорого, и это заслуживает уважения, и вы все равно можете заработать на товарах и других вещах. Так что это только оправдание лени — не использовать настоящего художника. Я уверен, что искусственный интеллект — это круто, и он может быть полезен, но его нужно использовать с умом».




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4 мар 2025
F
Fo0x
Епта! Не может быть. Остров здравомыслия в море говна.

просмотров: 192

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