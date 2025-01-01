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Lacuna Coil

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27 май 2024 : 		 Новый альбом LACUNA COIL в этом году

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30 апр 2024 : 		 LACUNA COIL исполнили новую песню

21 апр 2024 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY в новом видео LACUNA COIL

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21 июн 2023 : 		 Нового альбома LACUNA COIL до 2024 не будет

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2 июн 2023 : 		 Новая песня LACUNA COIL

28 май 2023 : 		 Документальный фильм от LACUNA COIL

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3 апр 2023 : 		 LACUNA COIL в "Zombicide: White Death"

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Новое видео LACUNA COIL



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"Gravity", новое видео группы LACUNA COIL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Sleepless Empire", выход которого запланирован на 14 февраля:

01. The Siege
02. Oxygen
03. Scarecrow
04. Gravity
05. I Wish You Were Dead
06. Hosting The Shadow (feat. Randy Blythe)
07. In Nomine Patris
08. Sleepless Empire
09. Sleep Paralysis
10. In The Mean Time (feat. Ash Costello)
11. Never Dawn




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