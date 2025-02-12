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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 301
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 57
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
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Lacuna Coil

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12 фев 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 фев 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о современных технологиях

3 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о встрече с лидером MEGADETH

28 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Перемен с бывшим не было и мы расстались»

21 янв 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы очень довольны этим альбомом!»

19 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом гитаристе

10 янв 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

9 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии»

24 ноя 2024 : 		 ANDREA FERRO за альбомы или синглы?

12 окт 2024 : 		 LACUNA COIL определилась с гитаристом

2 окт 2024 : 		 Новое видео LACUNA COIL

7 авг 2024 : 		 LACUNA COIL отыграла первое шоу с новым гитаристом

2 авг 2024 : 		 RANDY BLYTHE в новой песне LACUNA COIL

25 июл 2024 : 		 LACUNA COIL заканчивают работу над альбомом

20 июн 2024 : 		 Гитарист LACUNA COIL об уходе из группы

17 июн 2024 : 		 LACUNA COIL расстались с гитаристом

30 май 2024 : 		 Вокалистка LACUNA COIL об искусственном интеллекте

27 май 2024 : 		 Новый альбом LACUNA COIL в этом году

6 май 2024 : 		 ASH COSTELLO присоединилась на сцене к LACUNA COIL

30 апр 2024 : 		 LACUNA COIL исполнили новую песню

21 апр 2024 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY в новом видео LACUNA COIL

22 июл 2023 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

26 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LACUNA COIL

21 июн 2023 : 		 Нового альбома LACUNA COIL до 2024 не будет

15 июн 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о том, как сложно быть девочкой в мире мальчиков

2 июн 2023 : 		 Новая песня LACUNA COIL
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Новое видео LACUNA COIL



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I Wish You Were Dead, новое видео группы LACUNA COIL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Sleepless Empire", выход которого запланирован на 14 февраля:

01. The Siege
02. Oxygen
03. Scarecrow
04. Gravity
05. I Wish You Were Dead
06. Hosting The Shadow (feat. Randy Blythe)
07. In Nomine Patris
08. Sleepless Empire
09. Sleep Paralysis
10. In The Mean Time (feat. Ash Costello)
11. Never Dawn




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12 фев 2025
Orgik
Будет доступно 13 февраля в 23:00 =/

просмотров: 234

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