сегодня



Новое видео LACUNA COIL



I Wish You Were Dead, новое видео группы LACUNA COIL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Sleepless Empire", выход которого запланирован на 14 февраля:



01. The Siege

02. Oxygen

03. Scarecrow

04. Gravity

05. I Wish You Were Dead

06. Hosting The Shadow (feat. Randy Blythe)

07. In Nomine Patris

08. Sleepless Empire

09. Sleep Paralysis

10. In The Mean Time (feat. Ash Costello)

11. Never Dawn







