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Вокалист LACUNA COIL о современных технологиях



Andrea Ferro в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как современные технологии изменили то, как он и его коллеги по группе подходят к выпуску альбомов и взаимодействуют со своими поклонниками:



Конечно, это то, чему нам тоже пришлось научиться. Это совершенно новый мир для всех, я так понимаю. И всем пришлось столкнуться с переходом от аналоговой жизни к цифровой. И именно поэтому мы дали название [новому альбому LACUNA COIL] «Sleepless Empire», потому что это своего рода наблюдение за тем, как изменилось общество, как все стало по-другому, насколько у нас огромная империя со всеми ее возможностями, предоставляемыми связью, Интернетом, доступностью 24 часов в сети и бла-бла-бла. А с другой стороны, то, что мы не спим, то, что мы всегда с экранчиком перед лицом, даже ночью. Но это не только касается нового поколения — с нами тоже самое. Так что это не критика в адрес детей, просто такова современная ситуация, и нам всем пришлось с этим столкнуться. Может быть, нам немного больше повезло, что мы прожили жизнь до Интернета, и поэтому мы знаем, что такое жить даже с более простыми предметами, и мы наслаждаемся жизнью без необходимости постоянно быть на связи. Но в остальном это главное наблюдение и то, как изменилась жизнь. Однако я полагаю, что мы были довольно успешны и следовали за тем, как менялась музыка, как менялся и музыкальный бизнес. Раньше, очевидно, когда вы продавали физические записи, много физических записей, доход от этого источника был намного больше, в то время как сейчас все иначе, хотя мы по-прежнему продаем много физических носителей, потому что металл остается одним из немногих жанров, где люди все еще хотят иметь записи на виниле, кассетах или в каком-то специальном издании, так что тут нам повезло, что мы все еще продаем довольно большое количество таких изданий. Но мы также нашли новые способы получения дохода для группы. Есть вещи, которые раньше [были] совершенно немыслимы, например спонсорство или кто-то хочет разместить рекламу на вашей странице в Facebook или Instagram, конечно, мы стараемся всегда делать это с брендами, которые относятся к нам, к нашей культуре, к нашему происхождению, а не с тем, чего нет — вы же не поставите железную доску или что-то подобное, или газировку — это должно быть что-то, чем мы пользуемся, или мы связаны, или мы разделяем, нам нравится. Так что есть новые способы сделать группу финансово выгодной, а также гастроли, больше мерчандайза. Есть разные способы. Но я полагаю, что мы неплохо приспособились к изменениям».







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