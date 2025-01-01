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Вокалист LACUNA COIL: «Мы не планируем сольные альбомы»



ANDREA FERRO в недавнем интервью спросили, планирует ли он или Cristina Scabbia сольные пластинки:



«Нет, нет. Я к тому, что мы рассуждаем об этом ради удовольствия, но мы никогда не чувствовали, что хотим это сделать, потому что порой я вижу, как некоторые участники групп создают сайд-проекты, которые звучат очень близко к тому, что они делают в основной команде — и в чем смысл? Если я захочу сделать что-то еще вне состава LACUNA COIL, я сочиню совершенно другую музыку. Если бы мне захотелось делать ту же самую, похожую музыку, то это было бы в нашей группе — иначе зачем этим заниматься? Если я захочу сделать еще одну готик-металлическую или иную похожую группу с другими людьми, то такой расклад меня не очень интересует. И я полагаю, что у Cristina то же самое. Так что если бы она хотела сочинить что-то другое, возможно, она бы сочинила что-то совсем другое. Но я не представляю, что у каждого из нас есть подобное желание. Я к тому, что все это требует много времени, много энергии. Нужно найти других людей, с которыми можно работать. А LACUNA COIL и так занимает много времени в нашей жизни. Так что основать сторонний сайд-проект будет очень, очень сложно. Может быть, одну песню можно сделать, единичный проект, да — мы такое уже делали, и она так делала, — но сделать полноценный сольный альбом будет очень сложно, очень сложно».







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