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Вокалистка LACUNA COIL: «Перемен с бывшим не было и мы расстались»



У CRISTINA SCABBIA в недавнем интервью спросили, было ли прошлогоднее расставание с гитаристом Diego Cavallotti «взаимным» и «сохранились ли между ними отношения»:



«Нет, нет, нет, нет, нет. Разумеется, нет, потому что у нас было другое мнение. [смеется] У нас были разные взгляды, так что да, иногда случается так, что вы не соглашаетесь. У нас было несколько обсуждений, прежде чем мы дошли до этой точки, но мы видели, что ничего не меняется — детали, по которым мы не были согласны, не менялись, — и мы решили: "Какой в этом смысл?" Никаких сдвигов не было.



Это как отношения. Иногда это даже не как твоя ошибка. Я к тому, что ты такой, какой ты есть, поэтому в этом нет никакой вины. И что бы ты ни делал, ты делаешь это потому, что тебе так хочется, так что добавить больше нечего. Размолвки просто случаются, вот и всё».











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