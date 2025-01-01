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*Видео с текстом от DESTINITY 467
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 48
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
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Lacuna Coil

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28 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Перемен с бывшим не было и мы расстались»

21 янв 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы очень довольны этим альбомом!»

19 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом гитаристе

10 янв 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

9 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии»

24 ноя 2024 : 		 ANDREA FERRO за альбомы или синглы?

12 окт 2024 : 		 LACUNA COIL определилась с гитаристом

2 окт 2024 : 		 Новое видео LACUNA COIL

7 авг 2024 : 		 LACUNA COIL отыграла первое шоу с новым гитаристом

2 авг 2024 : 		 RANDY BLYTHE в новой песне LACUNA COIL

25 июл 2024 : 		 LACUNA COIL заканчивают работу над альбомом

20 июн 2024 : 		 Гитарист LACUNA COIL об уходе из группы

17 июн 2024 : 		 LACUNA COIL расстались с гитаристом

30 май 2024 : 		 Вокалистка LACUNA COIL об искусственном интеллекте

27 май 2024 : 		 Новый альбом LACUNA COIL в этом году

6 май 2024 : 		 ASH COSTELLO присоединилась на сцене к LACUNA COIL

30 апр 2024 : 		 LACUNA COIL исполнили новую песню

21 апр 2024 : 		 Вокалистка NEW YEARS DAY в новом видео LACUNA COIL

22 июл 2023 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

26 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LACUNA COIL

21 июн 2023 : 		 Нового альбома LACUNA COIL до 2024 не будет

15 июн 2023 : 		 Вокалистка LACUNA COIL — о том, как сложно быть девочкой в мире мальчиков

2 июн 2023 : 		 Новая песня LACUNA COIL

28 май 2023 : 		 Документальный фильм от LACUNA COIL

22 май 2023 : 		 LACUNA COIL исполнила новую песню

3 апр 2023 : 		 LACUNA COIL в "Zombicide: White Death"
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Вокалистка LACUNA COIL: «Перемен с бывшим не было и мы расстались»



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У CRISTINA SCABBIA в недавнем интервью спросили, было ли прошлогоднее расставание с гитаристом Diego Cavallotti «взаимным» и «сохранились ли между ними отношения»:

«Нет, нет, нет, нет, нет. Разумеется, нет, потому что у нас было другое мнение. [смеется] У нас были разные взгляды, так что да, иногда случается так, что вы не соглашаетесь. У нас было несколько обсуждений, прежде чем мы дошли до этой точки, но мы видели, что ничего не меняется — детали, по которым мы не были согласны, не менялись, — и мы решили: "Какой в этом смысл?" Никаких сдвигов не было.

Это как отношения. Иногда это даже не как твоя ошибка. Я к тому, что ты такой, какой ты есть, поэтому в этом нет никакой вины. И что бы ты ни делал, ты делаешь это потому, что тебе так хочется, так что добавить больше нечего. Размолвки просто случаются, вот и всё».






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